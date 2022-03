Mitarbeiter der Dresdner Verkehrsbetriebe erfindet Fahrdrahthebeanlage

Dresden

Fachingenieur Roland Kluge ist bei den DVB für die Instandhaltung des 317 Kilometer langen Oberleitungsnetzes zuständig. Im Oktober vergangenen Jahres wurde genau diese Oberleitung zum Problem.

Neue Route für Schwertransporte zum Hafen

Aufgrund einer baufälligen Autobahnbrücke auf der A 4 mussten Schwertransporte auf dem Weg zum Dresdner Hafen plötzlich eine neue Route durch die Stadt nehmen, die auch die Straßenbahnlinie 9 nahe der Station Elbepark kreuzt. Deren Oberleitung war allerdings mit fünfeinhalb Metern zu niedrig für die großen Lkw.

Bis jetzt musste die Oberleitung deshalb regelmäßig in Nacht- und Nebelaktionen von acht Mitarbeitern mit Flaschenzügen und viel Muskelkraft angehoben werden. Dieser Prozess dauerte bisher sechs Stunden, in denen Fahrgäste zwischen Mickten und Kaditz auf den Schienenersatzverkehr umsteigen mussten.

Nur noch 15 Minuten statt sechs Stunden

Doch Not macht erfinderisch: DVB-Ingenieur Kluge überlegte sich kurzerhand eine Fahrdrahthebeanlage, die die Oberleitung durch einfaches Kurbeln auf eine Höhe von knapp sieben Metern befördern kann. Dauer des Vorgangs ab jetzt: Nur noch 15 Minuten – dadurch wird der nächtliche Bus- und Bahnverkehr in Zukunft nicht mehr beeinträchtigt.

DVB-Vorstand Andreas Hemmersbach lobt die Initiative des Mitarbeiters: „Die Erfindung unseres Kollegen ist in ihrer technischen Umsetzung bisher einmalig. Sie kostet nur rund ein Viertel einer vergleichbaren Anlage.“ Auch eine Patentierung der Anlage stehe im Raum.

Vergangene Woche war Premiere

Laut Erfinder Kluge sei die Anlage von Montag bis Donnerstag vor einer Woche an den Oberleitungsmasten an der Kreuzung Lommatzscher Straße/Washingtonstraße eingebaut worden. Die Fertigstellung der Anlage war damit eine Punktlandung: Bereits am vergangenen Donnerstag kreuzte der erste Schwertransport die Bahnlinie ohne Probleme. Diese Woche präsentierte die DVB die Innovation dann der Öffentlichkeit.

Roland Kluge bleibt trotz Erfindererfolg bescheiden: „Ohne eine richtig gute Zeichnerin und mein Team hätte ich das gar nicht geschafft.“ Daraufhin entgegnete sein Chef, DVB-Vorstand Lars Seiffert: „Nein, nein, Herr Kluge, das hier ist allein Ihre Erfindung!“ Als Anerkennung für seine Leistung hat Kluge nach eigener Aussage eine Prämie erhalten.

Von Erfindung profitiert auch Wirtschaft

Laut Kluge profitiert von der Innovation vor allem die sächsische Wirtschaft, die nun einen kostengünstigen Zugang zur Elbe hat. So ist etwa das Siemens-Werk in Görlitz für die Lieferung von Gasturbinen auf den Dresdner Hafen angewiesen. Bis jetzt mussten die Unternehmen der DVB jeweils 20 000 Euro für das Anheben der Leitung zahlen.

„Ich habe der Firma Siemens versprochen, dass wir den Weg zum Hafen in Zukunft schneller freimachen können“, so Kluge. Sein Versprechen hat er gehalten – finanzieren wollte Siemens die 112 000 Euro teure Anlage wohl aber nicht. So übernahm dann der Freistaat 75 Prozent der Kosten.

Zugkraft von einer Tonne

Auch Kluges Kollegen dürften sich über die Erfindung freuen, die ihnen in Zukunft sechs Stunden schwere körperliche Arbeit erspart. „Zuerst waren die Kollegen skeptisch, ob meine Idee funktioniert. Aber dann haben wir sie ausprobiert, das hat dann alle überzeugt“, so Kluge. Die Anlage wende nun die benötigte Zugkraft von einer Tonne ohne den Einsatz von Muskelkraft auf.

In Dresden bleibt Kluges Anlage wohl vorerst einmalig – an keiner anderen Stelle in der Stadt müssen Schwertransporte eine Bahnlinie kreuzen. Die DVB wollen die Anlage aber auch Verkehrsbetrieben aus anderen Städten anbieten. Sein Team habe ihn jedenfalls schon gefragt, wann denn die nächste Erfindung komme, berichtet Kluge schmunzelnd.

Von Valentin Dreher