Mit über 100 km/h durch Dresden: Raser will Fahrverbot nicht hinnehmen

Wegen des Vorwurfs eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens war Sven W. ein Strafbefehl über 30 Tagessätze á 40 Euro ins Haus geflattert, obendrauf gab es ein einmonatiges Fahrverbot. Geht nicht, fand der 33-Jährige, er brauche sein Auto, um zur Arbeit zu kommen. Er legte Einspruch ein. Nun gab es eine Verhandlung am Amtsgericht.

Am 26. Februar 2021 stand er am Abend mit seinem Audi an der Kreuzung Nürnberger/Budapester Straße an einer roten Ampel. Neben ihm ein weiterer Audi – beide ziemlich hoch motorisiert – und jeder Fahrer spielte mit dem Gaspedal. Motto: „Das ist meine Straße, hier bin ich der Erste.“ In den Rückspiegel hat wohl keiner geschaut, sonst wäre ihnen vielleicht das Polizeiauto hinter ihnen aufgefallen.

Spitzenwert 110 km/h

„Wir standen ein Stück hinter den beiden und hörten die lauten Motoren. Mein Kollege sagte dann, dass er jetzt mal gespannt sei, was passiere“, erinnerte sich eine Polizeibeamtin im Gericht. Der Kollege scheint da so seine Erfahrungen gemacht zu haben. Bei Grün bretterten beide los. „Sie wurden immer schneller 60, 70, 80 km/h, selbst auf der Nossener Brücke, wo nur 30 erlaubt sind. Wir kamen kaum hinterher“, sagte die Beamtin.

Der andere Audifahrer merkte dann wohl, wer hinter ihm fuhr und bog ganz schnell ab. Die Polizisten mussten sich entscheiden und folgten dem Wagen von Sven W. Und der drückte aufs Gas: „Spitzenwert 110 km/h“, erinnern sich die Polizisten. Der 33-Jährige fuhr teilweise mitten auf der Fahrbahn und zeigte sich versiert im Lückenspringen ohne zu blinken. Die Beamten fuhren mit Blaulicht und Stoppzeichen hinterher. Am Emmerich-Ambros-Ufer bremste der Audi dann.

„Er war erschrocken und ich fragte, ob er uns denn nicht gesehen habe“, erzählte die Beamtin. „Er sagte, dass er nicht erkannt habe, dass das Auto hinter ihm ein Polizeiauto sei. Er habe gedacht, es sei ein Auto, dass mitmache.“ Welches was mitmacht? Ein Autorennen?

Nachdem der Richter laut darüber nachdachte, dass statt dem einmonatigen Fahrverbot auch ein Entzug der Fahrerlaubnis in Betracht kommen könnte, zog Sven W. seinen Einspruch zurück.

