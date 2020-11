Mit diesen Bewerbern zieht die CDU in Dresden in die Bundestagswahl

Dresden

Die Dresdner CDU zieht mit ihrem Kreisvorsitzenden Markus Reichel und dem Landtagsabgeordneten Lars Rohwer als Direktkandidaten in die Bundestagswahl im nächsten Jahr. Die beiden Politiker wurden am Sonnabend auf Wahlkreisversammlungen in der Sporthalle des Gymnasiums Bürgerwiese aufgestellt.

Kampfabstimmung geht klar an Lars Rohwer

Am Vormittag kamen die 62 Mitglieder des Wahlkreises Dresden 1 zusammen. Reichel erhielt bei der Abstimmung als einziger Bewerber 76,67 Prozent der Stimmen. Am Nachmittag versammelten sich 75 Mitglieder des Wahlkreises Dresden 2/ Bautzen 2. Hier traten mit Rohwer und dem promovierten Physiker Dr. Frank Kromer zwei Bewerber an. Der Landtagsabgeordnete setzte sich mit 79,17 Prozent deutlich durch. Für Kromer votierten 20,83 Prozent der Anwesenden.

Vorfreude auf den Wahlkampf

„Ich habe große Lust auf diese Aufgabe“, erklärte Rohwer nach der Wahl. „Ich möchte weiter die Ärmel hochkrempeln und als bodenständiger Mensch der Sichtweise der Sachsen in Berlin eine klar wahrnehmbare Stimme verleihen.“ „Ich kandidiere für die CDU, weil ich denke, dass sie mit ihrem Menschenbild – individuelle Eigenverantwortung bei sozialer Verantwortung für die Schwächeren – die besten Antworten für die Zukunft ableiten kann“, erkärte Reichel. Er freue sich bereits auf den Dialog mit den Dresdnern während des Wahlkampfes.

Trotz Corona sei es seinen Mitstreitern Lutz Barthel, Jens Kleinschmidt, Beate Petter, Lutz Hoffmann und vielen anderen gelungen, eine perfekte Nominierung zu organisieren, so Reichel. „Das war Teamplay vom Feinsten.“ Die Nominierungsveranstaltung in der Hochphase der Corona-Infektionen war nicht unumstritten. Mit Andreas Lämmel und Arnold Vaatz blieben die beiden aktuellen Bundestagsabgeordneten den Wahlkreisversammlungen fern. Lämmel hatte im Vorfeld den Termin gegenüber DNN kritisiert.

Von Thomas Baumann-Hartwig