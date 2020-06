Mit den DNN auf kulinarischer Weltreise: Vietnamesische Pho-Suppe

1 Pfund Rindfleisch (zum Beispiel Rindernacken oder Tafelspitz), Alternativen: Hühnerfleisch oder Tofu

1 kg Markknochen vom Rind

1 Stück Ochsenschwanz (kann man notfalls weglassen)

250 Gramm Reisbandnudeln (Alternative: Eierbandnudeln)

150 Gramm Mungbohnen-Sprossen

100 Gramm Vietnamesischer Koriander (alias Ngo gai)

100 Gramm Thai-Basilikum (alias Rau Que)

1 Stück Ingwer

2 Kapseln schwarzer Kardamom

4 Sterne Anis

2 Zimtstangen

1 Winterrettich (alias Cu cai Trang)

4 Schalotten

4 Esslöffel vietnamesische Fischsoße aus Phan Thiet (zur Not aus Phu Quoc oder Thailand)

1 Bund Frühlingszwiebeln

Salz

Zucker (möglichst Kandiszucker)

2 Limetten

4 Minischoten Chili

Hoisin-Sojasoße (alias Tuong đen), Alternative: BBQ-Soße

Sriracha-Chilisoße (alias Tuong Do), Alternative: Würzketchup

ca. 5 h (vier Stunden Vorkochen, ca. 40 Minuten Endzubereitung)

Ausrüstung

großer Topf oder Schnellkochtopf, scharfes Messer, Grill oder Pfanne, verschließbares Stoffsäckchen (geht aber auch ohne, dann muss man die Gewürze später per Löffel rausfischen), flache und tiefe Kelle

Wo bekomme ich die Zutaten?

Wer die Zutaten nicht im normalen Supermarkt bekommt, kann in vietnamesischen Supermärkten wie „Saigon-Minimarkt“ in der Prager Spitze auf dem Wiener Platz oder „Asia4Friends“ (früher: „Tuan Lan“) an der Großenhainer Straße 29 in Dresden nachfragen.