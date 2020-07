Mit den DNN auf kulinarischer Weltreise: Pupusas aus El Salvador

Dresden

„Schwein gehabt!“, dachte ich mir. Wahrscheinlich nie zuvor in meinem Leben hatte mich das gesegnete Gefühl des Schwein-gehabt-habens so intensiv überkommen wie im März dieses Jahres. Von der wilden Rucksackreise durch das paradiesische Guatemala, Belize und El Salvador kam ich zurück in ein bereits von der Corona-Pandemie gebeuteltes, obendrein auch noch graues und verregnetes Deutschland – zum Glück! Zwei Tage nach meiner Rückkehr wurden die Grenzen geschlossen, 10 Tage danach kam der Lockdown in Sachsen.

Wenige Tage zufällig gut getimte Reiseplanung, die vieles hätten verändern können. Statt entspanntem, noch maskenfreien, Rückflug im herrlich unterbuchten Langstreckenflieger, hätte dann Ungewissheit in einem fremden Land, dessen Sprache ich nun doch nur dilettantisch beherrsche, auf dem Plan gestanden.

„Schwein gehabt“, werden sich nun auch viele denken. Schließlich habe ich schon bekommen, was vielen in diesem Jahr leider verwehrt bleibt: meine Ration Urlaub. Immerhin kulinarisch kann ich an dieser Stelle aber einen Einblick ins ferne Zentralamerika gewähren. Genauer gesagt geht es nach El Salvador – den kleinsten Staat Mittelamerikas.

Die Zutaten für vier bis sechs Personen Für den Curtido 1 kleiner Kopf Weißkraut 2 Karotten 1 rote Zwiebel 1 Jalapeno (wer sich traut) – alternativ etwas Chili 150 ml Apfelessig 2 TL Oregano 3 TL Salz 1 TL Rohrzucker Für den Teig 500g Maismehl (gibt es z.B. im gut sortierten Bioladen, spanischen oder arabischen Supermarkt) 400 bis 450ml Wasser Salz Für die Füllung eine Dose schwarze Bohnen 250g geriebener Mozzarella drei Zehen Knoblauch Salz, Pfeffer Hier ist Kreativität gefragt! Geben Sie nach Belieben angebratenes Fleisch oder Gemüse hinzu. Für die Guacamole drei reife Avocados drei Knoblauchzehen eine Tomate Salz, Pfeffer, Limettensaft, etwas Öl

Unendliche Variation an Füllungen

Hier verspeist man zu allen Tages- und Nachtzeiten Pupusas – das Nationalgericht der Salvadorianer. Das sind gefüllte und gebratene Teigtaschen, die zusammen mit Curtido – einem leicht fermentierten Krautsalat – und einer Tomatensoße gereicht werden. Wo man geht und steht findet man hier kleine Garküchen und Grills, an denen Frauen mit einer fast hypnotisierenden Routine die kleinen Maismehlfladen formen und braten. Dabei ist die Variation der verschiedenen Füllungen schier unendlich. Traditionell gibt es sie gefüllt mit Bohnen, Chorizo, Hähnchen oder Chicharron (knusprig gebratene Schweineschwarte) – natürlich immer in Kombination mit einer gehörigen Portion Queso.

Wanted: Die besten Pupusas der Stadt

Wir wollten es völlig ausgemergelt nach einer Vulkanbesteigung genau wissen und machten uns auf Empfehlung des Besitzers unseres Hostels in Santa Ana auf die Suche nach den besten Pupusas der Stadt. Es war bereits Abend geworden, weswegen wir uns nicht ganz sorgenfrei auf den Weg durch die dunklen Gassen begaben – schließlich befanden wir uns in einem der gefährlichsten Länder der Welt, wie es immer heißt. Nach einer Viertelstunde orientierungslosem Irrgang kamen wir mit latent erhöhter Pulsfrequenz am Ort unseres Begehrens an. Hier mussten wir feststellen, dass DAS Pupusa-Lokal der Stadt „La Ceiba“ an diesem Tag leider geschlossen bleiben sollte.

So funktioniert die Zubereitung Curtido Den Curtido am besten mindestens am Vortag zubereiten, da dieser idealerweise ein bis zwei Tage fermentieren sollte. Dazu zuerst Kohl und Karotten in möglichst kleine Streifen schneiden, in einer Schüssel vermengen, mit kochendem Wasser übergießen und zehn Minuten ziehen lassen. Anschließend abgießen und gut abtropfen lassen. Dann Essig, Oregano, Salz und Zucker kurz aufkochen und noch heiß über das Gemüse geben. Zwiebel und Jalapeno fein hacken, hinzugeben und alles gut durchmischen. Nun den Curtido in einen dicht verschließbaren Behälter geben und fermentieren lassen. Pupusas Für den Teig Mehl, etwas Salz und Wasser zu einem möglichst glatten Teig verkneten. Wenn der Teig noch zu krümelig scheint, einfach etwas Wasser in kleinen Mengen zugeben. Für die Füllung zunächst die Bohnen gut abtropfen lassen und dann mit dem Knoblauch fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen und nach Bedarf etwas Chili oder andere Kräuter zufügen. Bei den Füllungen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wer mag, kann angebratenes Fleisch oder andere Gemüsesorten hinzugeben. Wichtig ist nur, dass alles gut durchpüriert wird. Nun geht es ans Formen der Pupusas. Hier ist etwas Geschick gefragt! Als Erstes mit feuchten Händen eine Teigkugel formen, die anschließend auf der Handfläche zu einem Fladen platt gedrückt wird. Auf den Teig gibt man nun etwas Füllung und Käse – wichtig ist hierbei, dass ein Rand gelassen wird. Den runden Teigfladen nun um die Füllung herum nach oben zu einer Art Halbkreis formen und die Teigtasche so verschließen. Die so entstandene Tasche nun wiederum auf der Handfläche zu einem flachen Fladen plattieren. Hierbei nicht zu ambitioniert ans Werk gehen, damit alles dicht bleibt und die Füllung nicht austritt. Am Ende die Pupusas in eine heiße Pfanne mit Pflanzenöl geben und von beiden Seiten goldbraun anbraten. Guacamole Traditionell werden die Pupusas mit dem Curtido und einer pikanten Tomatensoße serviert. Da ich aber noch Avocados zu Hause hatte, habe ich mich für eine Guacamole entschieden, die ebenfalls hervorragend dazu passt. Hierfür Avocados und Knoblauch mit Öl fein pürieren. Die Tomate fein hacken, hinzufügen und den Dip mit Salz, Pfeffer und Limettensaft abschmecken. La gran final: Alles hübsch anrichten und möglichst immer alle drei Komponenten zugleich genießen. Guten Appetit!

Unsere Enttäuschung war uns wohl ins Gesicht geschrieben, denn schon wenig später sprachen uns zwei freundliche Salvadorianer an und erzählten uns, dass gleich die Straße herunter die Schwester der Besitzerin des „La Ceiba“ ebenfalls einen Pupusa-Stand hätte. Der Abend war gerettet! Auf dem Gehweg vor der Garküche war die Hölle los – alles voller Familien, die hier zu Abend aßen. Mittelamerikanisch ungezwungen platzierten wir uns mitten im Getümmel auf weißen Plastikmöbeln und bestellten uns einmal quer durch die Karte.

Die Pupusas die wir hier bekamen, standen den schwesterlichen, die als beste der Stadt gehandelt wurden, sicher in nichts nach – eine köstlicher als die andere.

An das Niveau der salvadoria­nischen Frauen komme ich mit meinem Selbstversuch zwar bei wei­tem nicht heran. Das Nachkochen und Probieren wird sich aber trotzdem in jedem Fall lohnen! Versprochen.

Von Franziska Gleißner