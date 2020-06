Mit den DNN auf kulinarischer Weltreise – Folge 9: Labskaus aus Skandinavien

Kartoffeln schälen, würfeln und in Salzwasser weichkochen. Rote Bete schälen. Hierbei sollten Sie die Schale großzügig (ca. 0,5 bis 1 cm) entfernen. Der Kern des Gemüses ist süßlich, an der Schale schmeckt es erdig-muffig. Das ist der Grund, warum viele Menschen Rote Bete nicht mögen. Ebenfalls würfeln und in Salzwasser weich kochen. Zusammen mit den Kartoffeln zu einem groben Brei zerstampfen (nicht mit dem Pürierstab!). Schalotte in feine Würfel schneiden mit etwas Butter glasig braten und auf Küchenpapier geben. Gurken vierteln und in kleine Scheiben schneiden. Dill hacken und mit den Gurken und der Zwiebel untermischen. Mit Pfeffer und Salz abschmecken.

Den Fisch waschen, trocknen. Butter und Rapsöl in einer Pfanne erhitzen, den Fisch je nach Dicke drei bis fünf Minuten auf jeder Seite braten.

Parallel, die Wachteleier bei mittlerer Hitze mit etwas Butter in der Pfanne braten. Achtung: Die Eier haben eine harte Schale. Deshalb vorsichtig mit einem Sägemesse aufschneiden. Am Anfang misslingt das leicht, deshalb ein paar Eier in Reserve haben.

In der Zwischenzeit, den Kartoffel-Rote-Bete-Stampf in Servierringen anrichten. Mit den Wachtel-Spiegeleiern bedecken und noch mit Dill garnieren.

Den Fisch aus der Pfanne nehmen, pfeffern, salzen und mit Zitronensaft abrunden.

Ein Klecks Créme fraîche dazu – fertig!