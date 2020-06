Mit den DNN auf kulinarischer Weltreise – Folge 7 – Englisches Frühstück für große Taten

Dresden

Lamm mit Pfefferminzsoße, Pommes mit Essig, Hammel mit Kartoffeln – der deutsche Gaumen tut sich schwer damit. Demzufolge ist auch die diesen Gerichten zugrundeliegende englische Küche auf dem Kontinent nicht allzu weit verbreitet geschweige denn beliebt. Mit hinein spielt sicher, dass sie an Deftigkeit und Fettgehalt mit amerikanischen Essgewohnheiten durchaus mithalten kann – ungeeignet also für Figurbewusste.

Anzeige

Das tägliche DNN Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Dresden täglich gegen 7 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch ich muss nicht ständig kalorienreich und herzhaft essen. Meine Hüften danken es mir. Aber es gibt eine Ausnahme: frühmorgens. An Arbeitstagen tut es ein Wurstbrot. Im Vorfeld von großen Taten, langen Touren oder nach aufregenden Nächten heißt es aber „Kleckern statt Klotzen“ – und dafür eignet sich das Full English Breakfast perfekt.

Weitere DNN+ Artikel

Auf den Teller kommt alles, was den Cholesterinspiegel in die Höhe, den Feinschmecker in den Wahnsinn und den Holzfäller zu neuen Höchstleistungen treibt: Gebratenes Gemüse und Würstchen, Speck, Eier, Toast, Bohnen sowie Haferbrei, Tee, Orangensaft und Obst.

In manchen Landstrichen des Vereinigten Königreichs sind auch Schellfisch und gebratene Blutwurst Bestandteil des Frühstücks, dafür fliegt anderes vom Teller. Ich bevorzuge die hier beschriebene Variante ohne Fisch und Blut. Zusammengestellt habe ich sie mir vor Jahren aus diversen Rezeptvorschlägen im Internet – wie die Briten selbst sind sich auch Hobbyköche auf der ganzen Welt nicht endgültig einig über die korrekte Komposition der Zutaten.

2019 hatte ich dann die Gelegenheit, mir direkt in London (mehrmals!) diese Frühstücksspezialität servieren zu lassen – und siehe da: Meine Zuhause-Variante stand und steht dem Vor-Ort-Genuss direkt im Pub in nichts nach. Außer vielleicht in Sachen Ambiente.

Übrigens – gegessen wird mit viel Zeit und in dieser Reihenfolge: Tee und Obst, dann Porridge, dann alles Gebratene, Toast und Marmelade und zum Abschluss noch mal Tee.

Diese Zutaten werden benötigt (2 Pers.) Porridge 150 Gramm Haferflocken 500 Milliliter Milch Übrige warme Bestandteile vier Würstchen nach Wahl, z. B. Nürnberger Minis vier Eier vier Scheiben Toast vier Scheiben Frühstücksspeck (Bacon) eine Dose Baked Beans (400 Gramm) zwei Fleischtomaten drei Champignons weitere Zutaten Orangensaft schwarzer Tee mit Milch Marmelade nach Wahl Obst

So funktioniert die Zubereitung Als erstes ist der Porridge dran. Dazu Milch und Haferflocken in einem Topf leise köcheln lassen. Nach wenigen Minuten ist die gewünschte sämige Konsistenz erreicht. Gegessen wird er pur mit einer Prise Salz, gesüßt oder mit Obst gemischt. Längeres köcheln schadet dem Brei nicht – deshalb bereiten wir ihn zuerst und halten ihn dann nur noch warm. Im zweiten Schritt werden die Tomaten und Champignons in dünne Scheiben geschnitten und in Öl in der Pfanne angebraten. Danach warm stellen, beispielsweise im Ofen. Nun ist etwas Geschick gefragt, denn alles weitere soll möglichst zeitgleich fertig werden, dabei aber nicht anbrennen oder vorschnell erkalten. Die Baked Beans in einen Topf geben und erwärmen. Die Würstchen in einer großen Pfanne braten, daneben haben auch die Baconscheiben noch Platz. Letztere kross braten. Parallel die vier Eier in eine zweite Pfanne schlagen und zu Spiegeleiern verarbeiten. Nach Lust pfeffern und salzen. Während alldem noch die Brotscheiben toasten, Tee aufgießen und ziehen lassen. Zum Schluss alles anrichten: Würstchen, Bacon, Eier, Toast, gebratene Champignons und Tomaten kommen auf den Teller. Der Porridge wird in Extraschüsseln serviert. Dazu gibt es Tee und Orangensaft sowie Obst nach Geschmack, für den Toast außerdem Marmelade nach Wahl.

Zur Galerie So gelingt Full English Breakfast

Von Franziska Kästner