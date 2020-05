Mit den DNN auf kulinarischer Weltreise – Folge 2: Tiramisu wie in Bella Italia

Dresden

Erst das Thema Essen entfacht in einem Italiener dessen wahres Temperament. Essen bedeutet für die Italiener Liebe und Familie, Kultur und vor allem: Stolz. So dürfte es die wenigsten wundern, dass das Tiramisu zwischen Friaul-Julisch Venetien und der Nachbarregion Venetien zum kulinarischen Krieg führte. Seit eh und je behaupten beide, die Wiege des italienischen Schichtdesserts zu sein.

Friaul-Julisch Venetien machte seinen Anspruch offiziell, als die Region die cremige Köstlichkeit 2017 in ihre Liste der typischen regionalen Speisen eintragen ließ. Die Nachbarn reagierten empört, der Präsident von Venetien sprach Berichten zufolge von einer „Schande“ und wollte die Entscheidung gar beim Landwirtschaftsministerium in Rom anfechten. Beim Essen hört der Spaß in Bella Italia eben auf.

Dass eine köstliche Pampe aus Mascarpone, Keksen, Kaffe und Amaretto zu derartigen Verstimmungen in meiner zweiten Heimat führen könnte, ahnte ich als Kind nicht. Im Gegenteil – seelenruhig saß ich mit meiner Mutter abends in der Küche und schichtete aufgeweichte Löffelbiskuits und weiße Creme übereinander – vor Geburtstagsfeiern, vor dem zweiten Weihnachtstag, vor Silvester. Oder vor einem anderen Tag, an dem es eben Tiramisu gab. War die Schichtarbeit getan, ging es für das Dessert in den Kühlschrank und für mich ins Bett.

Nachdem sich am nächsten Abend alle mit Pasta vollgestopft und die Erwachsenen sich in Familienstreitigkeiten verloren hatten, wartete ich mit meinen Altersgenossen sehnsüchtig auf das Dessert. An ein alkohol- und kaffeefreies Tiramisu für den Kindertisch kann ich mich nicht erinnern – die Italiener halten wenig von kulinarischen Abwandlungen.

An was ich mich jedoch erinnere, ist der Geschmack in meinem Mund und daran, dass ich mir nie sicher war, was besser schmeckt – die himmlische Mascarpone-Creme, der samtige Kakao oder die saftigen Löffelbiskuits. Zum Glück landete alles zusammen in meinem Mund, sodass wenig Zeit zum Überlegen und mehr zum Genießen blieb.

Diese Zutaten werden benötigt (vier Personen) sechs kalte Eier vier Zentiliter Amaretto 80 Gramm Zucker 500 Gramm Mascarpone eine Tasse kalter Espresso oder starker Kaffee 200 Gramm Löffelbiskuits Kakao zum Bestreuen

Und so geht’s: Eine halbe Stunde bevor es losgeht den Kaffee kochen und anschließend im Kühlschrank abkühlen lassen. Damit der Kaffeegeschmack am Ende gut heraus kommt, empfehle ich Espresso. Mit viel Ruhe die Eier trennen und das aufgefangene Eiweiß beiseite stellen. Eigelb, Zucker und Amaretto zusammengeben und dickcremig schlagen. Eiweiß steif schlagen und unter die Eigelbcreme rühren. Die Löffelbiskuits kurz in den kalten Kaffee tunken. Damit das Gebäck weder zu matschig noch zu staubig wird, die Kekse nur zwei bis drei Sekunden im Kaffee baden. Sie sollten sich außen mit Kaffee vollgesogen haben, im Inneren aber noch trocken sein. Anschließend die Löffelbiskuits in einer Auflaufform nebeneinander legen. Die Eier-Mascarpone-Creme großzügig auf den Keksen verstreichen. Und das Ganze noch einmal: Tunken, Legen, Bestreichen. Mit einer Schicht Creme aufhören und das Tiramisu in den Kühlschrank stellen – am besten über Nacht, sodass die Geschichte gut durchziehen können. Zum Schluss das Dessert mit Kakao bestäuben und schmecken lassen!

