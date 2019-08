Dresden

Manche Verluste geschehen plötzlich, andere kündigen sich über Monate oder Jahre hin an. Und auch jeder Betroffene geht anders damit um. Manche lassen sich Symbole der Trauer, aber auch der lieben Erinnerung tätowieren – so wie Melanie, Gregor und Konstantin.

Melanie : Die schönste Zeit im Rosengarten

„Mein Opa war alles für mich“, beginnt Melanie Köhler die Geschichte zu ihrer Tätowierung am Knöchel zu erzählen. Ihre Eltern trennten sich sehr früh und sie verbrachte die meiste Zeit bei den Großeltern. „Mein Opa hatte einen Spielgarten für mich angelegt, der war voller Rosen. Meine Oma konnte das gar nicht mit ansehen und hatte ständig Angst, ich verletze mich an den Dornen“, erinnert sich die heute 19-Jährige. Doch sie liebte die Rosen und ihr Opa ließ sie stehen. Der Spielgarten war seitdem die Wohlfühloase für die geliebte Enkeltochter.

Ihr Opa bedeutete Melanie Köhler alles. Nach seinem Tod widmete sie ihm ihr erstes Tattoo. Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Doch irgendwann baute ihr Großvater stark ab, wurde immer dünner und blasser. Seine Frau schickte ihn schließlich zum Arzt und kurze Zeit später erhielten sie die schreckliche Diagnose: Bauchspeicheldrüsenkrebs. „Sie haben es viel zu spät erkannt. Auch meine Uroma ist schon daran gestorben“, erzählt Melanie. Mit nur 53 Jahren starb ihr Opa – kurz vor seinem Geburtstag. „Ich habe ihn zum Schluss kaum noch gesehen. Es gibt ein Foto von seinen letzten Tagen, das hat meine Oma immer vor mir versteckt. Sie wollte nicht, dass ich ihn so sehe. Irgendwann ist es mir dann doch in die Hände gefallen“, sagt sie.

2012 verlor sie ihren geliebten Großvater. Sechs Jahre später ging sie zu dem Dresdner Tätowierer Riesa Marek. Sie erzählte ihm von dem Rosengarten, von den geliebten Erinnerungen an ihren Opa. Marek malte ihr die Rose samt Schriftzug Freihand mit einem Filzstift auf den Knöchel, bevor es ans Tätowieren ging.

Inzwischen ist der Tod des Opas sieben Jahre her und Melanie hat den Start in das Erwachsenenleben gemeistert. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Pharmazeutisch- technischen Assistentin und ist kürzlich von Dresden nach Leipzig gezogen. Ob weitere Tattoos folgen werden, weiß sie noch nicht. Aber die wichtigste Erinnerung trägt sie schon jetzt immer bei sich.

Gregor : Plötzlich Vollwaise

Alles ist vernebelt, am Rand liegen die Toten, die überlebenden Sturmtruppen stellen sich auf, um ihm Eintritt zu gewähren: Darth Vader. Diese Szene aus der vierten Episode des Star-Wars-Epos hat Gregor Hermann schon im Kindesalter fasziniert. Heute, mehr als 30 Jahre später, zieren die berühmten Figuren seinen rechten Arm.

Sturmtruppler auf dem Arm von Gregor. Quelle: Dietrich Flechtner

Die Idee, sich tätowieren zu lassen, trug Gregor schon lange mit sich herum. Es sollte alles gut durchdacht sein. Doch dann wurde die Grübelei über die perfekte Tätowierung plötzlich zur Nebensache: Seine Mutter erkrankt an Krebs. Die Ärzte geben ihr noch zwei Jahre. Auch der Vater von Gregor ist nicht gesund. Probleme mit der Leber begleiten ihn schon viele Jahre. Der Vater tut alles dafür, sein Organ zu entlasten und kann sogar von der Transplantationsliste genommen werden. Doch dann geht es seiner Frau, Gregors Mutter, immer schlechter. „Er hat sich nur noch um sie gekümmert und seine eigene Gesundheit hinten angestellt“, erinnert sich der Sohn heute. Die Folge: Seine Leber kapituliert innerhalb kurzer Zeit, er fällt ins Koma und stirbt.

Während der Beerdigung seines Vaters erhält die Familie einen Anruf vom Hospiz in Radebeul: Ein Platz für die Mutter ist frei geworden. Zuvor hatte sich Gregor selbst um sie gekümmert. Nur eineinhalb Monate nach dem Tod des Vaters stirbt auch die Mutter. Eigentlich wollte Gregor mit seinem Papa eine Männer-WG gründen, wenn die Mama stirbt. Nun muss er sein Leben ohne beide Elternteile weiterleben. Das war 2017.

Gregor Hermann (34) ist großer Star-Wars-Fan. Seine Tätowierungen erinnern ihn an die Zeit mit seinen Eltern. Quelle: Dietrich Flechtner

Kurz nach dem Tod der Eltern lag er unter der Nadel von Tätowiererin Birgit Hahn. Gemeinsam mit ihr tüftelten sie an ei­nem Star-Wars-Tattoo, welches irgendwann mal große Teile seines Körpers zieren soll. In Erinnerung an die Eltern, mit denen er die Filme schaute, die ihm die vielen Kinobesuche finanzierten und ihn immer unterstützten.

Konstantin : Zwei von drei Leben verbraucht

Es sollte der erste gemeinsame Motorradausflug mit seiner Freundin werden. Für Konstantin Pfeiffer endete er jedoch anders als geplant. „Ich hatte meine Hände mal kurz nicht am Lenker und bin mit 80 Stundenkilometern durch ein Schlagloch gefahren“, erinnert sich der 35-Jährige an seinen Motorradunfall 2014. Er überstand den Unfall ohne große Blessuren, doch seine Harley-Davidson Sportster Forty-Eight war nur noch ein Schrotthaufen.

Die Schrecksekunden sowie die Erinnerung an seine erste Harley ließ Konstantin im Herbst 2014 von dem Dresdner Tätowierer Riesa Marek auf seiner Wade festhalten. Er ließ sich dabei von dem Oldschool-Klassiker „The Rose of No Man’s Land“ inspirieren.

Konstantins Wade. Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Ursprünglich war dieser Schriftzug samt Krankenschwester unter US-amerikanischen Soldaten zwischen den Weltkriegen beliebt. Riesa Marek kreierte einen persönlichen Entwurf für Konstantin. Rausgekommen ist das Antlitz einer Krankenschwester, das für Konstantins Freundin steht, die in diesem Job arbeitet. Hinter dem Porträt deutet sich das Harley-Davidson-Logo an und darunter ist eine Hand mit einer Ölflasche zu sehen: „Mehr als tropfendes Öl hat meine Harley nach dem Unfall nicht mehr von sich gegeben“, erklärt der 35-Jährige.

Nur ein Jahr später verunglückte Konstantin erneut mit dem Motorrad, stieß frontal mit einem Auto zusammen. Obwohl er nur in Jeans und Flanellhemd unterwegs war, kam er mit Schürfwunden und blauen Flecken davon. „Manchmal frage ich mich, ob ich nun zwei von drei Leben verbraucht habe“, sagt er.

Konstantin Pfeiffer ist am liebsten mit seinem Motorrad unterwegs. Schon zweimal wäre ihm das fast zum Verhängnis geworden. Quelle: Lisa-Marie Leuteritz

Doch einschüchtern lässt er sich davon nicht. Heute ist er mit einer Harley-Davidson Dyna unterwegs – in Jeans und T-Shirt. Inzwischen zieren über 50 Tattoos von Riesa Marek seinen Körper. Eines davon wird ihn auf ewig an die missglückte erste Tour mit seiner Freundin erinnern – aber auch an sein erstes geliebtes Motorrad.

Von Lisa-Marie Leuteritz