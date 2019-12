Mit? Ohne. Dresden scheitert als Bewerber zur europäischen Kulturhauptstadt 2025

Dresden

Wer meint, in diesem Leben nicht mehr überrascht werden zu können, der hätte am Donnerstag der Präsentation zur Shortlist der deutschen Kulturhauptstadtbewerber 2025 beiwohnen müssen. Ein durchaus oscarreifes Szenario wurde im Livestream aus Berlin geboten – übertragen ins Dresdner Hygiene-Museum, wo sich Kultur-Protagonisten der Stadt zahlreich eingefunden hatten. Sie alle warteten auf die Empfehlung der zwölfköpfigen internationalen Jury, welche der acht deutschen Bewerberstädte den Sprung in die nächste Runde des Auswahlrennens schaffen würden.

Zwei Überraschungen dominierten. Erstens die Aussage der Juryvorsitzenden, der Österreicherin Sylvia Amann, dass gleich fünf Städte die erste Hürde genommen haben (zum Vergleich: als 2005 die Shortlist zur deutschen Kulturhauptstadt 2010 verkündet wurde, hatte die Jury von zehn Kandidaten damals nur zwei übrig gelassen – Görlitz und das Ruhrgebiet/Essen). Als Amann die Zahl nannte, wuchs die Gewissheit im Saal des Hygiene-Museums, dass Dresden zum erfolgreichen Fünfer gehören würde, auf gefühlt über 100 Prozent. Doch ein paar Minuten später wurde klar – und das war die zweite, unangenehme Überraschung: Dresden zählt nicht zu diesem Quintett. Gescheitert in Runde eins, ebenso wie Gera und Zittau.

Der großen Erwartung folgte der Katzenjammer

Dabei gab es hochfliegende Erwartungen. Selbstbewusst war auch der Ort der Live-Übertragung gewählt worden: der Showroom „Neue Heimat Dresden 2025“, der noch bis zum Sonntag eine Begleitausstellung zur Bewerbung beherbergt. Hier sollte Dresdens Vorstoß in die nächste Runde bejubelt werden. Doch der großen Erwartung folgte der Katzenjammer. Spätestens, als Amann in Berlin nach Magdeburg, Hannover, Nürnberg und Chemnitz den fünften und damit letzten Kandidaten aus dem Hut zauberte: Hildesheim. Die Spannung, die zur Anspannung geworden war im Hygiene-Museum, platzte lautlos wie eine Seifenblase.

Amann, die seit 2015 der Jury angehört, hatte noch einmal betont, dass vor allem auf den Inhalt der Bewerbungsbücher, der sogenannten Bid Books, geschaut worden war, auf deren Schwerpunkte. Die Vertreter der Städte mussten in den vergangenen Tagen jeweils noch einmal ihre Bewerbung präsentieren und sich einer Frage-und-Antwort-Runde stellen. Und weil sich die Jury begründungstechnisch nicht in die Karten schauen lässt, bleibt die naheliegende Vermutung, dass das Dresdner Bewerbungsbuch nicht genug überzeugen konnte.

Bewerbung ein Erfolg, „unabhängig von ihrem Ergebnis“

Andererseits kann sich zumindest einer der drei sächsischen Bewerber weiterhin Hoffnungen machen. Dass dieser Bewerber Chemnitz heißt, war jedoch nicht unbedingt zu erwarten. Zittau hatte mit seiner am und im Dreiländereck fest vertäuten Kandidatur durchaus Sympathien geweckt – dafür sorgte nicht zuletzt der engagierte Oberbürgermeister Thomas Zenker ( Zittau kann mehr) mit seinem Team. Vergeblich. Wobei gewisse Parallelen zur Görlitzer Bewerbung um die Krone 2010 aufschimmerten. Auch damals wurden grenzüberschreitende Ambitionen betont, dennoch scheiterte Deutschlands östlichste Stadt im Finale am Ruhrgebiet.

Sachsens scheidende Kunstministerin Eva-Maria Stange ( SPD) gratulierte Chemnitz via Mitteilung. „Nun drücke ich die Daumen, dass Chemnitz sich in der zweiten Runde durchsetzt und sich 2025 als Europas Kulturhauptstadt präsentieren darf“, ließ sie sich zitieren. Die Bewerbungen von Zittau und Dresden bezeichnete Stange als Erfolg, „unabhängig von ihrem Ergebnis“. Für die weitere Bewerbung von Chemnitz bis zur endgültigen Auswahl im Herbst 2020 sind den Angaben zufolge für kommendes Jahr 600 000 Euro im Landeshaushalt eingestellt.

Dresdens Bewerbungskurator trotz des Misserfolgs optimistisch

Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) machte aus seiner Enttäuschung kein Hehl. „Es ist schade, nicht ausgewählt worden zu sein“, sagte er. Das Konzept, das auf gesellschaftliche Transferprozesse setzte, bezeichnete er dennoch als gut. Nun sei ein Moment des Innehaltens gekommen – und auch des Dankeschöns an die Menschen, die für die Bewerbung gearbeitet haben. Hilbert machte gleichzeitig klar, auf dem eingeschlagenen Weg weiterzugehen. „Wir müssen kurz Luft holen und werden dann wieder Gas geben.“ Er kündigte für den Januar eine Vorlage im Stadtrat an, was von den avisierten und begonnenen Projekten rund um die Kulturhauptstadtbewerbung fortgesetzt werden soll – und mit welchen Budgets.

Dresdens Bewerbungskurator Michael Schindhelm blieb trotz des Misserfolgs optimistisch. „Die Beteiligung der Bürgerschaft an der Entstehung von Kultur wird sich durchsetzen, mit oder ohne Titel. Da bin ich mir sicher“, wurde er in einer Mitteilung der Stadt zitiert. Hilbert stellte sich hinter den Kurator und lobte dessen Arbeit. „Ohne ihn wären wir hundertprozentig gescheitert.“ Schindhelm habe für den lange fehlenden roten Faden der Bewerbung gesorgt.

Die verbliebenen fünf Kandidatenstädte sind jetzt aufgerufen, bis zum 31. Juli 2020 ein erweitertes Bewerbungsbuch (100 Seiten) zu erstellen. Im September wird sich dann die Jury aufmachen, die Städte zu besuchen. Danach wird sie eine Empfehlung aussprechen, wer Deutschland 2025 als europäische Kulturhauptstadt vertritt.

Von Torsten Klaus