Mit Husten und Fieber aus Ischgl – die Corona-Odysseus hat ein Ende

Dresden

Fieber, starker Husten und zwei Tage Aufenthalt in Ischgl, dem Risikogebiet im Tirol schlechthin: Bei einem Dresdner Produzenten (Name der Redaktion bekannt) passte alles zusammen. Klare Anzeichen einer Corona-Infektion. Seit Freitag bemühte sich der junge Mann um einen Test, am Dienstag hat es endlich geklappt. In Meißen.

Am Montag kam der versprochene Anruf

In seiner Not hatte der am Sonntag die Meißner Notrufnummer gewählt. Ihm wurde versprochen, dass sich ein Arzt am Sonntagabend oder am Montag zurückmeldet. „Am Montag habe ich tatsächlich einen Anruf erhalten und wurde für Dienstag 10 Uhr in die Corona-Ambulanz des Elbland-Klinikums bestellt“, so der Dresdner. Er sei mit dem Auto hingefahren und habe die Räume auf Anhieb gefunden. „Ich habe mir den Weg aber auch erklären lassen. Sonst wäre es schwierig geworden, weil die Hinweisschilder schon recht klein sind.“

„Ich habe Glück gehabt“

Kein Andrang, sondern ein geordneter Verlauf, nach wenigen Minuten war der Test erledigt. Am Mittwoch der Anruf: „Negativ!“ Also eine „normale“ Erkältung, die sich nach wie vor durch Husten bemerkbar macht. „Ich habe Glück gehabt“, sagt der junge Mann. Er wird sich jetzt in Ruhe auskurieren und in der Wohnung bleiben. „Diese Erfahrung reicht mir.“

Auch Menschen ohne Indikationen

Dass es bei den Corona-Tests zu Engpässen kommt, liegt aus seiner Sicht daran, dass auch Menschen ohne die entsprechenden Indikationen in die Ambulanz kommen. „Vor mir war eine Frau an der Reihe, die in Zell am See war und Kopfschmerzen hatte. Der Ort liegt zwar in Österreich, aber nicht im Risikogebiet Tirol. Und für Kopfschmerzen kann es viele Ursachen geben.“ Für Fieber und Husten auch – zum Glück für den jungen Mann, der beruflich im Risikogebiet schlechthin unterwegs war.

Von Thomas Baumann-Hartwig