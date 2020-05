Mit 100 km/h durch Dresden – Amtsgericht verurteilt Verkehrsrowdy

Dresden

Im Januar 2018 muss in Dresden-Mickten eine ganze Schutzengelbrigade unterwegs gewesen sein. Denn das, was Marcel S. da abgezogen hat, hätte ganz böse ausgehen können. Wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Unfallflucht und Vortäuschens einer Straftat stand der 30-Jährige am Montag vor dem Amtsrichter.

Der Angeklagte hatte zwar keine Fahrerlaubnis – die hatte man ihm wegen Alkohol am Steuer weggenommen – aber eine noble C-Klasse vor seiner Chemnitzer Haustür. Um einen Geschäftspartner und seine Freundin in Dresden zu besuchen, klemmte er sich trotz Verbots hinters Steuer, bretterte in Dresden mit enormer Geschwindigkeit (Zeugen berichteten von 100 Stundenkilometer oder schneller) über die Lommatzscher Straße, überholte ein Auto über die Sperrfläche, donnerte über eine rote Ampel, knallte an der Bunsenstraße mit einem Toyota zusammen, schoss dann mit seinem Benz über die Straße und den Fußweg – an einer vollen Bushaltestelle vorbei – und rauschte gegen ein Stromverteilerkasten.

„So habe ich mich zu der Falschaussage entschlossen“

„Das war eine einzige Wolke aus Schrott, die sich da verteilte. Ich hatte die Türen gerade aufgemacht, die Leute steigen aus und ein und der Mercedes rauschte knapp an denen vorbei“, berichtete ein Busfahrer, der alles beobachtet hatte. Wie durch ein Wunder wurde niemand ernsthaft verletzt.

Ohne sich um das Unfallopfer – ein 78-jährigen Rentner – im Toyota zu kümmern, haute Marcel S. zu Fuß ab und zeigte dann noch dreist seinen Benz bei der Polizei als gestohlen an. „Ich habe es mit der Angst bekommen, weil ich ja ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Da habe ich überlegt, wie ich erklären könnte, dass ich das Auto gar nicht hatte, also jemand anderes gefahren ist, und so habe ich mich zu der Falschaussage entschlossen.“

Den Beamten ging ziemlich schnell auf, dass dies nicht stimmte. Zum einen lagen seine Papiere im Auto, zum anderen hinterließ er einen genetischen Fingerabdruck. Er hatte sich am Finger verletzt, das Blut mit seinem Taschentuch abgewischt und das bei seiner Flucht weggeworfen. So räumte er brav alles ein und kassierte 140 Tagessätze à 50 Euro. Ob, wann und wie er seine Fahrerlaubnis wiederbekommt, entscheidet die Führerscheinstelle.

Rückblick:

Von Monika Löffler