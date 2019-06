Dresden

Die Dresdner Hilfsorganisation „Mission Lifeline“ hat am Sonntag eine internationale Aktionswoche auf dem Mittelmeer gestartet. Unter der Überschrift „ Yachtfleet“ seien bis kommenden Freitag (21. Juni) in dem Gewässer private Schiffe unterwegs, um ein Zeichen für Humanität und Menschlichkeit zu setzen, teilte die Hilfsorganisation mit. Im Kurznachrichtendienst Twitter verbreitete „Mission Lifeline“ kurze Videosequenzen, in denen Teilnehmer ihre Motivation erläuterten.

Zu Beginn der Aktionswoche war am Sonntag ein Gedenken an die Toten in Mittelmeer geplant. Die Schiffe haben den Angaben der Hilfsorganisation zufolge auch Rettungsmittel für rund 250 Menschen dabei. Bis zu etwa 80 Personen könnte an Bord der Yachten genommen werden, um sie in den nächsten sicheren Hafen zu bringen.

Mit „ Yachtfleet“ protestiere die Hilfsorganisation gegen „die menschenverachtende EU-Politik“, erklärte „Mission Lifeline“. In den vergangenen Tagen hatten sich den Angaben zufolge rund 30 Teilnehmer auf die Schiffsdemonstration vorbereitet. Sie kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Griechenland, Italien, Portugal und Syrien.

Das Rettungsschiff „Lifeline“ hatte im Sommer vergangenen Jahres im Mittelmeer 234 Flüchtlinge an Bord genommen. Erst nach tagelanger Irrfahrt durfte das Schiff der Organisation „Mission Lifeline“ in Valletta anlegen und wurde danach von Maltas Behörden beschlagnahmt. „Lifeline“-Kapitän Claus-Peter Reisch musste sich in Valletta vor Gericht verantworten und wurde vor wenigen Wochen wegen des Vorwurfs der falschen Registrierung des Rettungsschiffes zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Reisch legte inzwischen Revision gegen das Urteil ein.

Von epd