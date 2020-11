Dresden

Sachsen verschärft die Maskenpflicht im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Das kündigte Sozialministerin Petra Köpping am Dienstag in Dresden an.

Demnach sollen ab Mittwoch auf den Parkplätzen vor Supermärkten und vor Schulen und Kitas Masken getragen werden. Zudem prüfe der Freistaat, wie FFP2-Masken mit höherer Schutzwirkung an Menschen über 75 Jahre oder mit Vorerkrankungen zu einem günstigen Preis abgegeben werden können.

Die Anfang des Monats in Kraft getretenen Corona-Beschränkungen hätten noch nicht die erhoffte Wirkung gebracht. Der Freistaat warte nun die nächsten Gespräche zwischen dem Bund und den Ländern ab, bevor die Corona-Schutzverordnung überarbeitet werde.

In Sachsen gab es bis zum Dienstag 514 Tote im Zusammenhang mit der Pandemie, zwei mehr als am Vortag. Einzelne Krankenhäuser würden inzwischen an ihre Leistungsgrenze geraten.

Regierungssprecher Ralph Schreiber erklärte, der Freistaat werde im Lauf der Woche seine Positionen für die nächsten Beratungen mit dem Bund entwickeln. Ein erklärtes Ziel sei die Beibehaltung geöffneter Schulen und Kitas. Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) habe erklärt, bei Kindertagesstätten und Grundschulen seien „Verschärfungen nicht diskutabel“. Schreiber fügte hinzu, „wir brauchen eine Änderung des Freizeitverhaltens, auch bei Kindern“.

