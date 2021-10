Dresden

„Vor mir geht der Fahrstuhl auf und da stehen zwei Alpakas drin“, erzählt Peter Pfeiffer aufgeregt, während er im Flur des Dresdner Marien-Hospizes steht. Die Situation ist dem Geschäftsführer des Krankenhauses St. Joseph-Stift merklich in Erinnerung geblieben. Und sicher auch der 20-jährigen Bewohnerin, die sich so gern Alpakas gewünscht hat.

Hospizleiter Johannes Bittner kannte den Wunsch, wusste aber, das wird nicht leicht. Auch Pfeiffer nahm ihm schnell die Hoffnung: „Das geht nun wirklich nicht“, habe er damals gesagt. Und irgendwie ging es dann doch und die Alpakas erfreuten nicht nur die 20-Jährige. „Manchmal muss man Verbote eben ignorieren“, sagt Bittner mit einem Lächeln in Richtung seines Chefs. Und auch er nimmt’s mit Humor.

Erinnerungsfoto an einen ganz besonderen Besuch: Alpakas im Flur des Hospizes. Quelle: Anja Schneider

Nur 30 Prozent aller Anmeldungen bekommen ein Zimmer

Das Marien-Hospiz ist die erste Einrichtung dieser Art in Dresden. Seit einem Jahr können Gäste dort ihre letzten Tage, Wochen oder auch Monate verbringen. Die 33 Mitarbeiter wählen den Begriff „Gast“ bewusst und vermeiden das Wort „Patient“. Es soll um das Leben gehen, weniger um die Erkrankung: „Wir möchten hier ganz viel Leben ermöglichen, auch wenn es hier endet“, sagt Pflegeleiterin Cindy Handrick.

Im vergangenen Jahr haben sie und ihre Kollegen 115 Menschen bis zum Tod begleitet. Die Warteliste war viel länger. „Alle Zimmer des Hospizes waren im letzten Jahr durchgängig bewohnt und trotzdem konnten damit nur 30 Prozent aller Anmeldungen bedient werden“, sagt Johannes Bittner. Rund 70 Prozent der Bewohner kamen aus Dresden, der Rest aus dem Umland. Die jüngste Bewohnerin gerade Mal 20 Jahre alt, die älteste 95 Jahre. Bezahlen müssen die Gäste für den Aufenthalt nichts, 95 Prozent der Kosten übernehmen die Krankenkassen, der Rest wird durch Spenden finanziert. Zwölf Zimmer gibt es insgesamt auf der einen Etage, die das Hospiz inmitten der Großstadt beherbergt. Ganz oben im vierten Stock mit Blick über die Dächer der Stadt.

Den ersten Geburtstag der Einrichtung nahm Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Mittwochmittag zum Anlass, dem Hospiz einen Besuch abzustatten. Mit dem Fahrstuhl ging es hinauf in den vierten Stock. Direkt am Eingang angekommen, begrüßten die Mitarbeiter inklusive Ordensschwester Aurelia die Ministerin. Neben Schwester Aurelia brannte eine Kerze. „Die brennt immer dann, wenn ein Gast verstorben ist. Das war heute Morgen der Fall“, klärte Johannes Bittner auf. Nach einem Rundgang und einem Gespräch mit einer 49-jährigen Bewohnerin verabschiedete Köpping sich wieder.

Erinnerungen an die Gäste

Cindy Handrick ist fast täglich hier. Sie leitet den Pflegebereich und hat viel aus dem letzten Jahr zu erzählen. Da war die Frau, die ganze acht Monate im Hospiz verbracht hat. Oder die Frau, bei der die Einstellung der Schmerzmedikamente so gut gelungen ist, dass sie sich ihren Sonnenhut schnappte, roten Lippenstift auftrug und zum Italiener in die Weiße Gasse fuhr. Oder die 20-jährige Alpaka-Liebhaberin, die von Dezember bis Februar im Hospiz lebte und sogar noch ein Piercing gestochen bekam. „Wir haben für sie und ihre Freunde regelmäßig Mädelsabende veranstaltet und all das, was man in seiner Jugend eben gern erleben möchte“, erinnert sich Cindy Handrick. Ihr Tod war auch für die Mitarbeiter nicht einfach. Die meisten sind ebenfalls noch jung, da geht ein so früher Tod besonders nah. In solchen Fällen bekommen sie alle Unterstützung die sie benötigen, sagt Handrick. Auf Psychohygiene werde hier grundsätzlich sehr viel Wert gelegt.

Im Schnitt leben die Gäste etwa einen Monat im Hospiz. Es gibt aber auch Ausnahmen in beide Richtungen. Neben den bereits erwähnten acht Monaten können es auch mal nur wenige Stunden sein. Dies sei allerdings nicht das Ansinnen eines Hospizes, sagt Cindy Handrick. „Wir möchten die Menschen gern noch kennenlernen, um ihnen die Zeit so schön und persönlich wie möglich zu gestalten.“ Aber manche benötigen eben doch noch den letzten Ortswechsel, bevor sie loslassen können, weiß die Pflegechefin. Für sie ist die Arbeit im Hospiz eine Berufung und „absolut erfüllend“, wie sie sagt. „Das Wertvollste ist, wenn Familien am Ende sagen, wie schön die Zeit bei uns war“, sagt Cindy Handrick.

Religion keine Voraussetzung für Aufnahme

Wenn ein Gast stirbt, haben die Angehörigen 24 Stunden Zeit, sich zu verabschieden, vielleicht noch Besuch zu empfangen, bevor der Verstorbene vom Bestattungsdienst abgeholt wird und das Hospiz durch den gleichen Fahrstuhl wieder verlässt, durch den er gekommen ist. „Hier gibt es keine Hintertüren, das war uns ganz wichtig“, sagt Handrick.

Mit dem Tod wird hier offen umgegangen. Jeder, der hier einzieht, müsse sich bewusst sein, dass es das letzte Zuhause sein wird. Ein Zuhause mit religiösen Details. Bibelsprüche an der Wand und Seelsorgerin Schwester Aurelia, die jedem Gast einen Besuch abstattet. Die Zugehörigkeit zu einer Religion ist kein Aufnahmekriterium, merkt Cindy Handrick an. Doch wie es Schwester Aurelia schafft, selbst zu einem Gast ein Band zu knüpfen, der mit Religion nichts am Hut hat, darüber staunt die Pflegechefin immer wieder. „Sie ist zweimal in der Woche für Gespräche da, hält Sitzwachen und man kann sie auch mitten in der Nacht anrufen“, erzählt Cindy Handrick.

Das Marien-Hospiz Ausstattung Das Hospiz befindet sich in der vierten Etage des Maria-Merkert-Hauses an der Canalettostraße 10, ist rund 980 Quadratmeter groß und hell sowie modern eingerichtet. Es gibt einen begrünten Innenhof, ein Wohnzimmer mit Küche für gemeinsame Aktivitäten sowie einen Raum der Stille. Insgesamt gibt es zwölf Einzelzimmer mit eigenem Bad, Fernseher, Kühlschrank, WLAN und teilweise auch Zugang zur Terrasse. Auf Wunsch wird Platz gemacht zum Übernachten für Angehörige und Freunde. Die Gäste dürfen Bilder und liebgewonnene Gegenstände mitbringen. Der Tagesablauf richtet sich nach Wünschen und Bedürfnissen der Gäste. Voraussetzungen Wer einen Platz im Marien-Hospiz bekommen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein und an einer fortschreitenden Erkrankung ohne Aussicht auf Heilung mit einer begrenzten Lebenserwartung von wenigen Wochen bis Monaten leiden. Die Notwendigkeit muss ärztlich bestätigt und die Kostenübernahme durch die Krankenkasse bewilligt sein. Außerdem muss die stationäre Behandlung abgeschlossen sein. Außerdem steht das Hospiz allen Menschen offen, bei denen eine ambulante Versorgung nicht mehr ausreichend möglich oder umfassende palliative Pflege und Behandlung erforderlich ist. Kontakt Marien-Hospiz, Canalettostraße 10, 01307 Dresden, Tel.: 0351 444 025 20, E-Mail: info@marienhospiz-dresden.de, www.marienhospiz-dresden.de

Wie die Fotos auf den Fluren verraten, sind Alpakas nicht der einzige tierische Besuch im Hospiz. „Manche Mitarbeiter bringen gern mal ihre Hunde mit“, erzählt Cindy Handrick. Außerdem hätte die Belegschaft gern ein hospizeigenes Haustier. Die Mehrheit sei für eine Katze, das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, weiß die Pflegechefin.

