Mini-Haus-Trend: Radebeuler Unternehmen stellt Tiny-Loft vor

Dresden

Die freistehende Badewanne vor dem bodentiefen Sprossenfenster ist der Hingucker. „Man könnte hier auch eine bodentiefe Dusche einbauen. Den Raum anders aufzuteilen ist kein Problem. Alles in dem Haus ist variabel und kann den Wünschen und Bedürfnissen angepasst werden“, sagt Florian Hartfiel.

Ich stehe in seinem Muster-Tiny-Haus auf einem Stellplatz des Rittergutes Wildberg am Stadtrand Dresdens und sortiere in Gedanken meinen Hausrat aus. Wie viel dürfte bleiben, um zu zweit in einem Mini-Haus auf 25 Quadratmetern (Kochnische, Nasszelle inklusive) dauerhaft wohnen zu können?

Mit wenig schön wohnen ist das Ziel

Nicht viel. Geschirr für zwei Personen, zwei Töpfe, eine Pfanne vielleicht. Aber eine Gänsepfanne? Wenn überhaupt ist nur ein kleiner Backofen drin. Aber wohin mit dem Geschirr? „Das könnte in die Schränke oberhalb der Küche“, sagt der Bauherr des Mini-Hauses. Eine kleine zweistufige Leiter steht an der Seite schon parat.

Unterm Kochfeld ist der Kühlschrank, in der anderen Nische neben der Tür die Spüle, darunter der Durchlauferhitzer. Hartfiel hat in den Unterschrank noch Mülleimer, ein bisschen Geschirr, Kehrschaufel und Besen gepackt.

Der (Ess-)Tisch ist vergleichsweise groß. Mittels Schiene kann man die ausklappbare Tischplatte bis weit in das bodentiefe Wohnraum-Sprossenfenster schieben und hat einen freien Blick nach draußen. Bis zu vier Personen könnten aus meiner Sicht hier essen. Die Stühle klappt man nach Gebrauch zusammen und hängt sie an die Wand.

Clevere Stauraumlösungen gefragt

Zum Doppelbett über dem Bad geht es per Anstell-Leiter. Auch da gäbe es andere Lösungen, zum Beispiel mit einer Wendeltreppe, die im größeren Tiny-Haus-Modell automatisch zum Einsatz komme, erfahre ich.

Doch was wird dann aus dem Kaminofen? „Der Kamin würde hinter der Treppe stehen, durch die Wendelung der Treppe wäre genug Luftraum“, erklärt Florian Hartfiel. Alternativ könnte der Ofen auf die andere Seite der Badtür. Aber dann wäre ja das kleine Bücherregal passé...

Einen Kleiderschrank kann ich in Gedanken nirgendwo unterbringen. Links und rechts neben den Doppelbetten unterm Dach gibt es in Liegehöhe unter Holzklappen etwas Stauraum. Keine Chance für bauschige Winterjacken, Hemd und Bluse, die man bügeln muss, mehr als zwei paar Schuhe, Badezeug zum Beispiel. Oder auch Bettwäsche und Handtücher?

Was nicht dauernd gebraucht wird, könnte in die Schränke über der Küche oder in Kisten unters Dach. Etwas mehr Stauraum könnte man auch in Form von Hängeschränken über dem Sofa schaffen, schlägt der Minihaus-Bauer vor. „Schuhe kommen in ein Fach unter dem Spülschrank in der Sockelleiste.“

Und die Waschmaschine? Im Musterhaus hat neben der Badewanne eine kleine Campingwaschmaschine Platz gefunden. Sicher lässt sich auch eine größere unterbringen.

Zahl der Anhänger in Deutschland wächst

Minimalistisch und örtlich flexibel auf kleinstem Raum leben und das ökologisch und preiswert – die Tiny-Haus-Bewegung liegt im Trend. Ihren Ursprung hat sie in den USA, findet aber auch in Deutschland mehr und mehr Anhänger. Kein Wunder angesichts der Preisentwicklung auf dem Immobilienmarkt.

Florian Hartfiel hat übers Internet ein Wochenende für Zwei in seinem Modell-Minihaus verlost. Die Resonanz war riesig. Auch Kaufinteressenten hat er nach eigenen Angaben schon einige.

Argumente für ein Minihaus sind der vergleichsweise niedrige Preis für Wohneigentum, keine steigende Miete und gegebenenfalls mehr Grün als in einer normalen Mietwohnung.

In nahezu jedem Bundesland gibt es mittlerweile Hersteller von Mini-Häusern unterschiedlichster Bauweise, Grundrisse und Nutzungsmöglichkeiten. Im sächsischen Annaberg-Buchholz zum Beispiel stellt Philipp Siegel aus massivem Holz Containerhäuser auf genormten Wechselbrücken her.

Zur Galerie Mit wenig Raum auskommen, Kosten minimieren und nachhaltig leben – das ist das Ziel vom Wohnen im Mini-Haus. Der Radebeuler Unternehmer Florian Hartfiel stellt jetzt ein variabel auszugestaltendes und nutzbares Tiny-Loft in Modulbauweise vor. Hier können Sie einen Blick hineinwerfen.

Ganzjahrestaugliches Holzhaus

Das Containerprinzip – aber ohne Wechselbrücke – verfolgt auch Florian Hartfiel mit seinem Radebeuler Unternehmen, das jetzt ebenfalls ein Mini-Haus vorstellt. Das kann als Wohnhaus, aber auch als Ferienappartment, Büro, Sauna, Verkaufspavillon oder was auch immer genutzt werden.

Die Hülle mit 25 cm starken Wänden besteht komplett aus Holz. Grundgerüst ist ein Holzrahmen mit Dämmung und Dampfsperre. Im Bad helfen verputzte Lehmbauplatten bei der Klimaregulierung. „Wir verwenden keinerlei Folien. Fenster und Türen sind wahlweise aus Holz oder Metall“, betont der Hersteller. Die Außenverkleidung der Hausmodule sei variabel. Im Falle des Modellhauses ist es Blech.

Florian Hartfiel vermarktet sein Mini-Haus unter dem Namen „Tiny-Loft“. Denn es bietet trotz kleiner Grundfläche (25 Quadratmeter bei der kleinsten Variante) viel Luft nach oben – bis zu einer lichten Raumhöhe von 5,50 Metern.

Erreicht wird das durch ein quaderförmiges Grundmodul (3 Meter hoch, 3 Meter breit und entweder 3, 6 oder 7 Meter lang) und ein aufgesetztes Modul mit Satteldach.

Zudem sollen sich durch die Kombination verschiedener Module und das Verschieben von Grund- und Dachmodul unterschiedliche Hausformen und damit Nutzungsmöglichkeiten ergeben. Denn so hat man, falls gewünscht, mehr als 25 Quadratmeter Platz. Da verschwimmen dann wieder die Grenzen zwischen Micro- und Minihaus.

Auch ohne Räder mobil

Eines aber bleibt: Die Module sind so konzipiert, dass sie jederzeit wieder getrennt und per Sattelschlepper umziehen können. Das übernehmen Speditionen, die über eine permanente Ausnahmegenehmigung für Transportgüter verfügen, deren Breite zwar die laut STZVO zulässigen 2,55 Meter, nicht jedoch die Drei-Meter-Grenze übersteigt.

„Aufgebaut ist ein solches vorgefertigtes Modulhaus an einem Tag. Wir bieten das Grundmodul mit Dach als Hülle zum Selbstausbau für 49.000 Euro an“, nennt Florian Hartfiel mal eine finanzielle Hausnummer. Das Musterhaus mit allen Einbauten, wie es jetzt in Wildberg steht, kostet rund 65.000 Euro. Ein weiteres Modell startet bei 69.000 Euro.

Die Skala ist nach oben offen. Je hochwertiger der Ausbau bzw. je mehr Module kombiniert werden, umso höher wird auch der Preis. Zudem kann man sich sein Tiny-Haus als autark funktionierende Einheit mit eigener ökologischer Stromversorgung, Wasserfiltersystemen, Trockentoilette, Kleinkläranlage und anderem mehr ausstatten lassen. Die Tiny-Lofts entsprechen laut Hersteller der Energiesparverordnung 2016.

100.000 Euro für ein Mini-Haus zum dauerhaften Wohnen ist eine Schallgrenze, weiß Florian Hartfiel. „Bis zu dieser Höhe könnten die meisten Wohneigentum auch alleine finanzieren“, so seine Ansicht.

Einfach irgendwo hinstellen wird teuer

Das Problem ist allerdings die Grundstücksfrage. Anders als in den USA kann man in Deutschland mit einem transportablen Wohnhaus auf einem Anhänger das Baurecht und eine Baugenehmigung nicht umgehen. Es ist egal, ob man sich ein Tiny-Haus auf Rädern, ein Mini-Haus oder ein Modulhaus zulegt – sobald man darin dauerhaft wohnen möchte, braucht man eine Baugenehmigung. Und die gibt es in der Regel nur, wenn es sich um ein erschlossenes Grundstück im Innenbereich handelt und das Minihaus das Ortsbild nicht beeinträchtigt.

Also benötigt man erst einmal ein geeignetes Grundstück. Und das dürfte in Großstädten zum einen nicht einfach und zum anderen teuer werden. Alternative wäre ein Pachtgrundstück. „Ich habe Kontakt mit einem Eigentümer von zwei Grundstücken in Dresden, der diese für zunächst zehn Jahre an Tiny-Haus-Besitzer verpachten möchte. Seine Bauvoranfrage bei der Stadt wurde bereits positiv beschieden“, erzählt Florian Hartfiel.

Wie groß die Nachfrage ist, kann man in den vielen Internetforen und auf Verkaufsplattformen sehen, wo es unzählige Gesuche für Tiny-Haus-Stellplätze gibt. „Man muss die Stadtplanungsämter erst einmal für das Thema sensibilisieren“, so der Tiny-Haus-Bauer aus Radebeul. Der Verein „Einfach gemeinsam leben“ hat online eine an die Bundesregierung gerichtete Petition gestartet, in der eine Anpassung der bestehenden Wohn- und Bauvorschriften zugunsten des Lebens in mobilen Kleinwohnformen gefordert wird.

Die ersten deutschen Städte greifen das Thema auf

In Hannover soll jetzt die größte Siedlung für „Tiny Living“ in Europa entstehen. Im westfälischen Warendorf will man auf zwei städtischen Grundstücken das Thema Tiny-Haus-Siedlung testen. Die Stadt Dortmund sucht im Rahmen der Kampagne „Tiny Einfamilienhäuser“ Konzepte für ressourcenschonendes und bezahlbares Bauen. „In Dresden wurden bisher keine Grundstücke oder Baugebiete speziell für ,Tiny Houses’ benannt bzw. festgesetzt“, heißt es auf Anfrage von Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/ Die Grünen).

Florian Hartfiel hält Gemeinschaftswohnprojekte, die Genossenschaftscharakter haben, für einen gangbaren Weg. „Dort könnte es dann auch ein Gemeinschaftshaus für verschiedene Funktionen geben.“ Einen Raum, in dem größere Feiern stattfinden zum Beispiel oder auch eine Sauna oder Platz für Waschmaschinen.

Tiny House Dorf Dresden liegt auf Eis

In einer Gemeinschaft das Tiny-Haus-Projekt zu verwirklichen war auch die Idee der Dresdnerin Janett Grubich. Per Internetforum begann sie im Sommer vergangenen Jahres mit der Suche nach Mitstreitern für ein Tiny House Dorf Dresden.

„Ich bin gescheitert an der Kommunikation mit den vielen Menschen, die sich gemeldet haben und von denen jeder andere Vorstellungen hatte. Auch habe ich gemerkt, dass die Verwaltungen in und um Dresden diesem Thema eher skeptisch gegenüberstehen. Zudem ist es schwierig, in der Stadt oder auch im nahen Umland ein passendes Grundstück zu finden“, erzählt sie uns.

Da habe man eher in Gemeinden auf dem Land eine Chance, die mit einer großen Fluktuation ihrer Einwohner kämpfen. „Aber da braucht man dann wieder ein Auto, um zur Arbeit zu gelangen. Es ist unglaublich, wie wenig vernetzt das Umland mit Dresden ist“, so ihre Erfahrung.

Ebenso brachte das Thema Pachtgrundstück bislang keine Lösung. „Ich hätte für ein kleines Grundstück in Dresden 300 Euro Pacht im Monat zahlen müssen. Das ist einfach zu viel, da kann ich auch in meiner Mietwohnung bleiben.“ Momentan liegt das Projekt „Tiny House Dorf Dresden“ also auf Eis.

Wer ist Florian Hartfiel? Florian Hartfiel stammt aus einer Sängerfamilie. Sein Großvater ist Kammersänger Theo Adam (1926-2019), seine Tochter die Schauspielerin und Popsängerin Charley Ann Schmutzler. Florian studierte wie Vater und Großvater Musik, arbeitete viele Jahre als freischaffender Posaunist und Opernsänger (Bassbariton) und ist heute vor allem als Konzertsänger tätig. 2011 machte er außerdem sein Hobby – die Sanierung von alten Häusern – zum Beruf. Als Autodidakt gründete er ein Büro für Architektur und Bauorganisation. Das hat seinen Sitz in Radebeul, wo Florian Hartfiel auch wohnt. „Angefangen hat alles während des Studiums. Ich konnte ein sehr heruntergekommenes altes Haus extrem günstig kaufen und habe es nach und nach saniert. Dann kamen Freunde und Bekannte, die mich bei der Sanierung von Häusern um Hilfe baten“, erzählt der 47-Jährige. So sammelte er immer mehr Erfahrungen und die Nachfragen nahmen zu. Heute stehen auf seiner Referenzliste unter anderem die Sanierung des Bilzhofes am Jägerberg (Hantzsch-Villa samt Nebengebäude) in Radebeul, der Rittergüter Zehista und Wildberg, mehrere Privathäuser vor allem in Radebeul, der Bau einer Zahnarztpraxis in Dresden, ein Ferienhaus mit Reetdach auf Rügen, die Innengestaltung der Ausstellungshalle von Fliesen-Ehrlich in Radebeul und die Komplettsanierung von Deutschlands größter Fliesenausstellung bei Fliesen Ehrlich Heidenau und vieles andere mehr. Weil ihn – wie er selbst sagt – unkonventionelle Lebensweisen und Formen des Zusammenwohnens interessieren, entwickelte Florian Hartfiel in Zusammenarbeit mit Fachplanern und einheimischen Handwerkern ein Tiny-Loft als Modulhaus. Das Musterhaus steht auf einem Stellplatz des Rittergutes Wildberg ( Klipphausen/Ortsteil Wildberg), Am Berg 11 und kann am 7. März von 9 bis 15 Uhr besichtigt werden. Kontakt hat Hartfiel in Sachen Mini-Haus zum Beispiel zu einer Agrargenossenschaft in der Lausitz. „Die hat die Tierzucht eingestellt und will stattdessen eine Ferienhaussiedlung mit Tiny-Häusern entwickeln“, freut er sich über die Anfrage. Zudem berate er den Tiny House Franken e. V.– Verein für Minihäuser Kreis Nürnberg.

Von Catrin Steinbach