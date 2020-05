Millionenverluste durch Corona: Fährt der Nahverkehr jetzt gegen die Wand?

Dresden

Morgens und nachmittags, immer im Berufsverkehr, wird’s eng in den Zügen der Länderbahn. Dutzende Pendler und Schüler zwängen sich in die Züge von Dresden in Richtung Oberlausitz oder umgekehrt. Normalerweise. Doch normal ist derzeit gar nichts. Seit Beginn der Coronakrise, so sagt Jörg Puchmüller, Sprecher der Länderbahn, saßen teils bis zu 90 Prozent weniger Fahrgäste in den Zügen. Und das hat heftige Folgen: Denn mit den Fahrgastzahlen sind auch die Erlöse aus den Fahrkartenverkäufen ein- und damit eine sehr wichtige Säule der Finanzierung weggebrochen – und das nicht nur bei der Länderbahn.

Wie viele andere Branchen leidet der Nahverkehr immens unter den Folgen der Coronakrise. Ob nun Pendler, Schüler oder Touristen – es fehlen wichtige Kundengruppen. Schon jetzt stehen deshalb riesige Fehlbeträge im Raum. Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) verweist zurzeit allein fürs Geschäfts­gebiet auf Einnahmeausfälle der Unternehmen in Höhe von insgesamt bis zu ei­ner Viertelmillion Euro – und zwar täglich. Im März fehlten unterm Strich etwa 2,7 Millionen Eu­ro, für April rechnen die Verantwortlichen mit einem Minus von bis zu 7,5 Millionen Euro. Im Schnitt waren die Fahrgastzahlen im Verbundraum um bis zu 80 Prozent eingebrochen.

Die satten Verluste ergeben sich bislang vor allem aus den weniger verkauften Einzel- und Tagestickets und den Monatskarten, die nicht als Abo verkauft werden. Noch völlig offen ist indes, wie hoch die Verluste im Abo-Bereich ausfallen werden. Allein bei den Dresdner Verkehrsbetrieben (DVB) liegt die Quote der längerfristig über Jobticket, Abo­verträge und ähnliche Angebote gebundenen Kunden bei 80 Prozent. Inzwischen, so bestätigt es der DVB-Sprecher Falk Lösch, gebe es in diesem Bereich Kündigungen.

Betroffen von der gegenwärtigen Lage sind im VVO zwölf Unternehmen, die Verträge mit dem Verbund geschlossen haben – plus zahlreiche von den einzelnen Leistungserbringern beauftragte Subunternehmen. Das Geld, was jetzt nicht eingenommen wird, fehlt am Ende auf den Konten der einzelnen Anbieter, angefangen bei der großen Deutschen Bahn bis hin zum kleinen Fuhrunternehmer. Die Ausgaben laufen derweil freilich weiter. Denn die Unternehmen haben trotz der massiv zurückgehenden Fahrgastzahlen weiterhin 85 Prozent des Fahrplans aufrecht erhalten. Entsprechend war auch der Anteil der Mitarbeiter, die in Kurzarbeit gegangen sind, gering, wie VVO-Chef Burkhard Ehlen betont.

Weitere Erlösausfälle für die Folgemonate

Und eine nachhaltige Besserung ist gegenwärtig nicht abzusehen. Inzwischen sind zwar die Fahrgastzahlen wieder gestiegen, fahren angesichts der Lockerungen mehr Menschen wieder mit Bussen und Bahnen. Doch: „Je nach Fortschreiten der Coronakrise“, erklärt Länderbahn-Sprecher Jörg Puchmüller, „ist von weiteren Erlösausfällen für die Folgemonate auszugehen.“

Auch Sachsens Verkehrsministerium verweist darauf, dass die Fahrgastzahlen zwar „wieder signifikant gestiegen“ sind, „jedoch nach wie vor weit unter dem Niveau vor der Coronakrise liegen.“ Keines der hiesigen Verkehrsunternehmen, so erklärt Kathleen Brühl vom Ministerium, „gibt zurzeit an, dass die Kundennachfrage zumindest wieder die Hälfte des Vorkrisenniveaus erreicht hat.“

Finanzielle La­ge bei Verkehrsunternehmen „zunehmend dramatisch“

Angesichts der schon aufgelaufenen Verluste und düsteren Prognosen sind längst alle Verantwortlichen alarmiert. Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), bezeichnet die finanzielle La­ge bei den Verkehrsunternehmen und Verbünden überall in der Republik als „zunehmend dramatisch“. Und auch VVO-Chef Burkhard Ehlen findet deutliche Worte: „Die Situation ist schon jetzt gar nicht mehr durchhaltbar.“ Die Forderung in Richtung Politik ist deshalb klar: Es braucht zusätzliche Gelder, damit der Nahverkehr auf Dauer nicht gegen die Wand fährt.

Burkhard Ehlen verdeutlicht das an einem Rechenbeispiel: „Wenn die Einnahmen um 20 Prozent sinken, das könnten 2020 bis zu 40 Millionen Euro sein, ist ein höherer Zuschuss in gleicher Höhe nötig, da wir sonst in eine Abwärtsspirale aus Leistungskürzungen und weiter sinkender Nachfrage geraten. Wenn man weiß, dass der VVO rund 30 Prozent der Einnahmen in Sachsen verzeichnet, wird die Dramatik des Problems für den ganzen Freistaat deutlich.“

ÖPNV-Verkehrsunternehmen unverschuldet in Not geraten

Besonders heftig könnte es werden, wenn ein Unternehmen nicht mehr zahlungsfähig ist. „Ist ein Unternehmen insolvent, muss der Betrieb eingestellt werden. Das haben wir leider vergangenes Jahr erlebt“, sagt Burkhard Ehlen, der auf das Aus der Städtebahn anspielt.

Dass es derartige Szenarien zu verhindern gilt, daran liegt auch den Verantwortlichen im sächsischen Verkehrsministerium. Ein vordringliches Ziel, so versichert Kathleen Brühl, bestehe darin, „den sozialen und klimafreundlichen ÖPNV möglichst unbeschadet durch die Coronakrise zu führen. Hilfeleistungen für die unverschuldet in Not geratenen ÖPNV-Verkehrsunternehmen sind in diesem Zusammenhang unverzichtbar.“ Hier seien alle Beteiligten gefordert: Die kommunalen Aufgabenträger, also die Landkreise und die kreisfreien Städte wie Dresden, der Freistaat – im Wesentlichen aber auch der Bund.

Mit den bisher bereitgestellten Bundesmitteln für den Schienennahverkehr, den sogenannten Regionalisierungsmitteln, lasse sich die Krise jedenfalls nicht bewältigen, so der Appell des sächsischen Wirtschaftsministerium in Richtung Berlin. Das gelte gerade in den ostdeutschen Bundesländern, wo die Regionalisierungsmittelzuweisungen „de facto vollständig zur Absicherung des gegenwärtigen ÖPNV-Leistungsspektrums gebunden sind“, sagt Kathleen Brühl. Derzeit seien Vertreter aus Sachsen und anderen Ländern aber bereits mit dem Bund in Gesprächen, „um Unterstützungsmöglichkeiten für die Verkehrsunternehmen auszuloten“.

Kommunen könnten in die Pflicht genommen werden

Tatsächlich drohen große Teile der Kosten aber auch an den Kommunen hängen zu bleiben – im Fall des VVO sind das die Stadt Dresden sowie die drei umliegenden Landkreise Meißen, Bautzen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Bei dem aufgemachten Rechenbeispiel mit dem angenommenen Verlust von 40 Millionen Euro beziffert sich der Anteil der Mindereinnahmen für den Eisenbahnverkehr innerhalb des VVO auf etwa 6,7 Millionen Euro. Vor allem hier könnte die mögliche Aufstockung der Regionalisierungsmittel helfen. Den großen Rest – beispielsweise die regionalen Buslinien oder die Fähren auf der Elbe – stemmen allerdings finanziell die Kommunen.

Und die könnten dann für die auflaufenden Verluste in die Pflicht genommen werden: „Der VVO kann die fehlenden Einnahmen und steigenden Kosten nur durch eine Verbandsumlage kompensieren“, sagt Burkhard Ehlen. „Das heißt, dass die Landeshauptstadt und die drei Landkreise, die Gesellschafter des Verbandes, einspringen müssen“, erläutert Burkhard Ehlen. Umgerechnet auf die Einwohner im Verbundraum entspricht das schlimmstenfalls einer Mehrbelastung von 32 Euro pro Einwohner, von Kleinkind bis Rentner, die als Ausgleich benötigt werden und an anderer Stelle fehlen. „Darum freuen wir uns, dass mit dem Bekenntnis des Freistaats für den ÖPNV die Kommunen nicht alleingelassen werden.“

