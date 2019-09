Millionenprogramm: Bahn und VVO wollen mehr als 30 marode Stationen aufmöbeln

Dresden

Bröckelnde Bahnsteigkanten, rostige Stahlträger und Un­kraut, das in den Fugen der Gehwegplatten gedeiht: Der S-Bahn-Halt im Industriegelände dürfte allenfalls noch auf Eisenbahnromantiker gesteigerten Charme ausüben. Ansonsten gilt die Station als Schandfleck – und großes Ärgernis. Denn wegen der steilen Stufen an der in die Jahre gekommenen Fußgängerbrücke ha­ben viele Fahrgäste, die nicht gut zu Fuß oder mit Kinderwagen unterwegs sind, praktisch keine Chance, den Bahnsteig ohne fremde Hilfe zu erreichen. Doch das soll sich jetzt ändern.

Die Deutsche Bahn und der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) ha­ben jetzt ein millionenschweres Programm vereinbart und wollen in den kommenden Jahren mehr als 30 Stationen in und vor allem um Dresden modernisieren. Der Zugang zu den Bahnsteigen und den Zügen soll dort oh­ne große Hindernisse für jedermann ermöglicht werden, zugleich sollen die teils heruntergewirtschafteten Haltepunkte aufgemöbelt werden. Unterm Strich geht es um mehr Komfort für Reisende und eine bessere Aufenthaltsqualität, betont Jeanette Winter von der Bahn.

Bis 2025 insgesamt 34,5 Millionen Euro investieren

In dem Programm stecken zu­nächst 25 Stationen – vier in Dresden, der Rest verteilt auf den gesamten Verbundraum. Bahn und VVO wollen dort bis 2025 insgesamt 34,5 Millionen Euro investieren. Hinzu kommen noch weitere Stationen, die im Zuge des geplanten Ausbaus der Bahnstrecke nach Königsbrück oh­nehin mit angepackt werden.

Schon jetzt sind im Verbundraum 66 Stationen barrierefrei ausgebaut, können so 92 Prozent der Fahrgäste ohne größere Hindernisse ein- und aussteigen, rechnet VVO-Geschäftsführer Burkhard Ehlen vor. Mit dem ambitionierten Programm wollen die Verantwortlichen von Verkehrsverbund und Bahn die Quote auf 98 Prozent steigern. Nur etwas mehr als zwei Dutzend kleinere Stationen, an denen täglich nicht mehr als 100 Fahrgäste ein- und aussteigen, bleiben vorerst ausgeklammert.

Fokus auf Stationen im ländlichen Raum

Doch es geht nicht nur um den barrierefreien Zugang. „Wir wollen unsere Stationen und damit den Nahverkehr auch insgesamt attraktiver machen“, sagt Burkhard Ehlen. Der VVO-Chef verweist auf Unterführungen, fehlende Sitzgelegenheiten und Überdachungen, marode Bahnsteige und verbesserungswürdige Informationssysteme.

Für den Stopp im Industriegelände stehen gleich reihenweise Einzelmaßnahmen im Programm: Der Haltepunkt soll demnach faktisch komplett erneuert werden – inklusive des Zugangs. Der Fokus des Programms, so betont es Burkhard Ehlen, liege je­doch allen voran auf den Stationen im ländlichen Raum – nachdem in den vergangenen Jahren sehr, sehr viel Geld vor allem in Dresden und entlang der S-Bahnstrecke im Elbtal investiert worden war.

Wann genau Arbeiten losgehen, steht noch nicht fest

Mit der Unterzeichnung eines entsprechenden Rahmenvertrages am Donnerstag zwi­­schen VVO und Bahn stellt der Verbund zehn Millionen Euro für die Planungen und den Bau zur Verfügung, auch die Bahn beteiligt sich. Mit rund 20 Millionen Euro muss den größten Anteil für das Programm aber der Freistaat beisteuern. Zwar gibt es noch keine feste Zusagen vom Land – die Vertreter von Bahn und VVO zeigen sich aber zuversichtlich, dass das Geld bereitgestellt wird, wenn die konkreten Vorhaben angepackt werden.

Für mehr als ein Dutzend Stationen haben die Planungen bereits begonnen, darunter auch der Haltepunkt im Industriegelände. Wann genau die Arbeiten an den einzelnen Stationen jeweils starten werden, steht allerdings noch nicht ge­nau fest.

Diese Stationen werden angepackt In Dresden:Industriegelände, Friedrichstadt, Stetzsch, Cossebaude In der Region: Arnsdorf, Bischheim-Gersdorf, Coswig, Freital-Hainsberg West, Geising, Gröditz, Großenhain Cottb. Bahnhof, Hoyerswerda, Kleinröhrsdorf, Königstein, Krippen, Lampertswalde, Lauta, Niederau, Niederwartha, Oberschlottwitz, Obervogelgesang, Radebeul-Naundorf, Schmilka-Hirschmühle, Schöna, Zeithain An der Strecke nach Königsbrück: Weixdorf Bad, Weixdorf Haltepunkt, Herms­dorf, Ottendorf-Okrilla Süd, Ottendorf-Okrilla Haltepunkt, Laußnitz, Königsbrück

Von Sebastian Kositz