Millionenaufwand für das Neue Rathaus in Dresden

Dresden

So einen Ausblick hat nicht jeder: Dachdecker klettern in diesen Tagen auf dem Rathaus herum. Sie entfernen die alten Dachziegel und ziehen Folien über die riesige Dachfläche. Während die Bagger gegenüber am Ferdinandplatz die Baugrube für das neue Verwaltungszentrum ausheben, lässt die Stadtverwaltung auch das Neue Rathaus am Dr. Külz-Ring sanieren.

Baugerüste und eine Behelfsbrücke aus Holz zum Haupteingang künden von den Arbeiten. Die Parkplätze vor dem Rathaus mussten der Baustelleneinrichtung Platz machen. Das Rathaus ist ein unvollendetes Bauwerk, gewissermaßen. Bis 2016 hatte die Verwaltung für 38 Millionen Euro den Ostflügel und Teile des Südflügels sanieren lassen. Der Plenarsaal und der Festsaal erstrahlten in altem Glanz, die Kuppelhalle wurde zu einem optischen Höhepunkt, die Fraktionen des Stadtrats erhielten neue Büros.

Aber große Teile des Gebäudes sehen nach wie vor grau und düster aus. Der Putz bröckelt, das Leitungsnetz ist antiquiert, in den Kellern riecht es nach Schimmel. Der unsanierte Bereich im vierten Stockwerk musste wegen Brandschutzmängeln gar komplett geräumt werden. Ämter mit Publikumsverkehr sind weitgehend aus dem Rathaus ausgezogen. 580 Beschäftigte der Stadtverwaltung arbeiten noch im Rathaus, darunter auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP).

Bis 2029 Komplettsanierung geplant

Bis Ende 2024 investiert die Stadtverwaltung rund 20 Millionen Euro in den Altbau. Die Arbeiten an Dach und Fassade laufen bereits, wie die Dachdecker eindrucksvoll belegen. Neue Fenster sollen eingebaut werden, die übrigen Arbeiten finden im Inneren statt. Eine neue Technikzentrale im Dachgeschoss und die Sanierung der Decke über dem vierten Obergeschoss sind die wichtigsten Bausteine. Es geht aber auch darum, die Betriebserlaubnis bis Ende 2026 sicherzustellen.

Ab 2027 wird alles besser. Bis 2029 ist eine Komplexsanierung des Rathauses für 74,5 Millionen Euro geplant. Dann kommen die Büros, Gänge und Treppenhäuser an die Reihe. Die Innenhöfe sollen Glasdächer erhalten und als Konferenzbereich zur Verfügung stehen. Schon vor der Komplexsanierung will die Verwaltung ein ganz dickes Brett bohren: Der Rathausturm soll wieder für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Die Stadt will einen Außenaufzug als zweiten Fluchtweg an den Turm anbauen, der die Fahrgäste zur Aussichtsplattform auf 68 Metern Höhe transportiert. Die Abstimmungen mit dem Denkmalschutz laufen.

Von Thomas Baumann-Hartwig