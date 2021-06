Millionen für Holperpisten in Dresden-Klotzsche

Dresden

Die Landeshauptstadt Dresden hat mit sechs Millionen Euro die Straßen Zur Wetterwarte und Zum Windkanal im Industriepark Klotzsche erneuert. „Der Zustand der Fahrbahn war zwingend sanierungsbedürftig“, formulierte es Robert Franke, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, höflich. Holperstrecke trifft es wohl besser.

„Der Zustand der alten Straße wurde von unseren Mietern als Zumutung empfunden und war regelmäßig bei Neuansiedlungen ein großes Thema“, erklärte Claudia Waldinger, Property Managerin bei der Sirius Facilities GmbH, deren MikroPolis Business Park rund 70 Mietern Raum bietet. „Jetzt können die Unternehmen aufatmen und wir gewinnen für neue Mieter deutlich an Attraktivität.“

2,6 Kilometer Straße hat das Amt für Wirtschaftsförderung ausbauen lassen. Mit regionalen Unternehmen, wie Franke betonte. Für die Projektsteuerung zeichnete die städtische Tochtergesellschaft Stesad verantwortlich. Mehr als 1000 Beschäftigte im Gewerbepark profitieren von der neuen Fahrbahn und den behindertengerechten Gehwegen sowie der barrierefreien Bushaltestelle. 3,5 Millionen Euro zu den Baukosten steuerte der Freistaat als Fördermittel bei.

Die Wirtschaftsförderung investiere auch an anderen Stellen im Stadtgebiet in Infrastruktur. Ein Teil der Zwickauer Straße werde bis November ausgebaut. Das komme nicht nur Gewerbetreibenden zugute, sondern auch dem Technologiezentrum Universelle Werke, das sich zu einem Software-Robotik-Campus entwickelt hat. „Software ist die am stärksten wachsende Branche in Dresden“, so Franke, „und die Unternehmen siedeln sich überwiegend in Zentrumsnähe an.“

Von Thomas Baumann-Hartwig