Milliarden für den ÖPNV – doch nicht für Dresden

Immer, wenn ich Bachelor in Paradise anschaue, den „Weißt-du-wie-ich-mein-Trinkspiel-Schnaps“ schon im Anschlag, dann überkommt mich der unbändige Wunsch, stattdessen mal wieder „Zurück in die Zukunft“ in den Videorecorder zu schmeißen. Auch Folge 7 ist einmal mehr ein Musterbeispiel rückschrittlicher, in modernen Insta-Sprech gehüllter Weltbilder.