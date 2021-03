Milchwerk am Bönischplatz in Dresden hat wieder geöffnet

Dresden

Schnäppchenjäger haben Grund zur Freude: Der Sonderpostenmarkt Milchwerk öffnet wieder am Bönischplatz. Wegen dortiger Bauarbeiten waren Warenlieferungen zeitweise nicht mehr möglich, weshalb das Geschäft im Juni 2020 schließen musste, erklärt Milchwerk-Pressesprecherin Sabine Mutschke. Mit Abschluss der Arbeiten kann der Sonderpostenmarkt nun wieder Kunden empfangen – wegen der Corona-Regeln vorerst aber nur drei gleichzeitig.

„Wir wollten mit der Neueröffnung eigentlich warten, bis wir sie mit vielen Kunden feiern können“, sagt Geschäftsführerin Stefanie Kaiser. „Aber wir bekommen jeden Tag E-Mails von Menschen, die das Milchwerk vermissen. Also starten wir jetzt mit allen Abstands- und Hygieneregeln und holen die Party später nach.“

Bei Milchwerk können Dresdner Lebensmittel kaufen, die im regulären Einzelhandel nicht mehr aufs Kassenband dürfen. Beispielsweise weil die Verpackung eine Delle hat, der Strichcode nicht mehr lesbar ist oder die Produkte zu spät im Laden ankamen. Daneben bezieht Milchwerk Lebensmittel aus Überproduktion, die für gewöhnlich im Müll landen würde. „Der Inhalt der Packungen ist qualitativ einwandfrei und entspricht in jedem Fall den Vorgaben der Lebensmittelüberwachung“, betont Stefanie Kaiser.

Wie es der Name schon sagt, bietet das Milchwerk vor allem Molkereiprodukte an, aber auch Fleisch- und Wurstwaren, Tiefkühlkost, Süßwaren und Getränke. Ab sofort öffnet die Filiale am Bönischplatz 3 montags bis freitags von 8.30 bis 18.30 Uhr, sonnabends schließt der Laden um 12.30. Weitere Milchwerkfilialen gibt es in Dresden auf der Kesselsdorfer Straße, in Dresden-Niedersedlitz und in Zschertnitz.

Von Laura Catoni