Dresden

Mit den Kinderklamotten ist es immer das Gleiche: Kaum hängen Latzhose und Schneeanzug im Schrank, ist der Nachwuchs rausgewachsen. Neues muss her und was nicht mehr passt, landet im Keller oder bei Ebay-Kleinanzeigen. Mit je­dem Zentimeter, den das Kind macht, geht das Kaufen und Ausmisten weiter. Um dem ein Ende zu bereiten, hat Sara Schlüter aus Niedersedlitz im März dieses Jahres ei­nen Online-Mietservice für Baby- und Kinderkleidung gegründet. Da ihr Bestand seitdem von 150 auf 2500 Teile gewachsen ist, soll jetzt ein Ladengeschäft in Kleinzschachwitz folgen.

„Viele haben uns bereits danach gefragt“, sagt die 33-Jährige, „und wir benötigen dringend mehr Lagerkapazität.“ Die „Relisa“-Idee kam Sara Schlüter in der Coronakrise. Als Flohmärkte ausfielen und Secondhandläden geschlossen waren, merkte die zweifache Mutter, wie schwer es war, an gebrauchte Kleider zu kommen und die aussortierten Teile wieder loszuwerden. Gleichzeitig verlagerte sich das Thema Shopping in die Online-Welt. „Relisa“ steht für Sara Schlüters Töchter Aurelia und Selina, dank derer sie weiß, wie kurz Kinderkleider im Schrank hängen. Mit einem Ladengeschäft will sie die maue Auswahl an Secondhandläden für Kindermode in Klein­zschachwitz erweitern. Mit ihrem Mietmodell wäre sie die Erste.

„Ich will dazu beitragen, dass der Massenkonsum abnimmt“, sagt die ausgebildete Einzelhandelskauffrau. Dank Discountern und Fast Fashion ist Baby- und Kindermode günstig wie nie zu vor. So seien wir zur „Generation Primark“ geworden.

Von Body bis UV-Schutzkleidung

Daher ihre Devise: mieten statt kaufen. Bei „Relisa“ finden Eltern Jungen- und Mädchenklamotten von der Frühchengröße 44 bis zur 104. Sie können zwischen einen und sechs Monate lang mieten, die Preise variieren von 1,70 Euro für einen Body und neun Euro für UV-Schutz-Kleidung. Den Großteil der Kleider bekommt Sara Schlüter von Privatpersonen.

Private Spenden gegen kleinen Obolus

„Die Leute stellen die ausrangierten Sachen vor unser Haus, schicken sie per Post oder wir holen sie ab.“ Im Gegenzug bekommen sie einen Obolus. Heute warten zwei volle Umzugskartons darauf, von Sara Schlüter durchforstet zu werden. Sie prüft den Zustand, schaut nach Flecken, Löchern und vor allem auf die Marke. Denn Discounter-Textilien wie von Lidl nimmt sie nicht. Diese seien beim Kauf so günstig, dass sich das Mieten nicht lohne. „Außerdem überstehen die Teile wegen ihrer geringen Qualität auch nicht viele Kinder“, erklärt sie.

Nach der ersten Begutachtung landen die Spenden in der Waschmaschine, zehn Kilogramm fasst das Gerät im Badezimmer. Danach kommen die Kleider unter die Dampfmaschine. Sauber und glatt landen sie vor der Kameralinse, im Online-Shop und bald, so hofft es die Gründerin, auch in ihrem Geschäft in Kleinzschachwitz.

Um ihr Vorhaben zu realisieren, hat Sara Schlüter eine Crowdfunding-Aktion gestartet, bei der sie auf die finanzielle Unterstützung der Dresdner hofft. Mit dem Geld will sie die Räume, Ausstattung und Mitarbeiter finanzieren.

Von Laura Catoni