Dresden

Der Mietpreis für Dresdner Wohnungen ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent auf 7,50 Euro pro Quadratmeter angestiegen. Dies ergab eine aktuelle Analyse des Online-Wohnungsportals Immowelt. Für die Berechnung untersuchte das Unternehmen die Mietpreise von mehr als 700.000 inserierten Wohnungen in 80 deutschen Großstädten. Der zeitliche Bezugsrahmen bildeten die ersten drei Quartale der Jahre 2017 bis 2019. Vor zwei Jahren kostete der Quadratmeter in Dresden durchschnittlich 7,20 Euro, 2018 betrug der Preis 7,30 Euro.

Während die Mieten in Dresden anstiegen, sind sie in sieben anderen Großstädten im Vergleich zum Vorjahr gesunken, darunter Freiburg im Breisgau, Darmstadt und Rostock. Konstant blieben die Mietpreise in zehn deutschen Großstädten, darunter Lübeck, Karlsruhe und Bremen.

In jeder zweiten deutschen Großstadt, darunter auch Dresden, stiegen die Mieten seit 2018 um bis zu drei Prozent an. Höhere Anstiege gab es in Städten Stuttgart, München und Köln. Den größten Sprung nach oben machte der Mietpreis in Potsdam mit einer Steigerung um 13 Prozent.

Von DNN