Mieten in Dresden steigen deutlich langsamer

Dresden

Seit vielen Jahren kennen die Preise auf dem Immobilienmarkt nur eine Richtung: Sie steigen steil nach oben. Dieser Trend hat sich in den vergangenen zwei Jahren weiter verfestigt, stellt die Ostsächsische Sparkasse Dresden (OSD) jetzt im „Markt-Barometer 2020“ fest, für das ein unabhängiges Analysehaus alle relevanten Parameter unter die Lupe genommen hat.

Wie hat sich der Markt für Häuser entwickelt?

Im gesamten Marktgebiet der OSD lag der Durchschnittspreis bei 2650 Euro pro Quadratmeter und damit um 5,4 Prozent höher als im Vorjahr. In Dresden lagen die Angebots-Kaufpreise für Eigenheime, Doppelhaushälften, Reihenhäuser und Zweifamilienhäuser zwischen 235.000 Euro und 720.000 Euro.

In welchen Stadtteilen sind Häuser am Teuersten?

In der Neustadt reicht die Spanne bis zu eine Million Euro, dahinter folgt Loschwitz mit einem Spitzenkaufpreis von 997.400 Euro. Als hochpreisige Lagen listet die OSD auch Prohlis, Schönfeld/Schullwitz, Leuben und Gönnsdorf/Pappritz. In Klotzsche, Plauen und Pieschen wurden dagegen die niedrigsten Spitzenkaufpreise registriert.

Wie ist die Lage bei Eigentumswohnungen?

In den vergangenen zwei Jahren wechselten in Dresden knapp 10.000 Wohnungen die Besitzer. Der Durchschnittspreis im gesamten OSD-Marktgebiet liegt bei 2010 Euro pro Quadratmeter, das ist eine Steigerung von 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Spitzenpreise registrierte die OSD in Loschwitz, wo bis zu 4800 Euro pro Quadratmeter verlangt werden. Altfranken/Gompitz (4300 Euro) und Weixdorf (3790 Euro) folgen auf den Plätzen. Günstige Stadtteile oder Ortschaften sind den Angaben zufolge Cotta, Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha und Langebrück.

Wie hat sich das Mietniveau entwickelt?

68.700 Bestandswohnungen wurden in den vergangenen 24 Monaten in Dresden zur Miete angeboten. Die durchschnittliche Angebotsmiete für das gesamte OSD-Marktgebiet lag bei 7,40 Euro pro Quadratmeter. Der Anstieg ist weniger drastisch als in den Vorjahren und beträgt 0,9 Prozent. Als teuerster Stadtteil ist Loschwitz mit Mieten zwischen 7,30 Euro und 12,30 Euro gelistet. In Neustadt stehen 6,70 Euro bis 11 Euro in den Büchern, in Altstadt 6,40 Euro bis 10,70 Euro. In Leuben reicht die Spanne dagegen von 6 Euro bis 8,50 Euro.

Welche Renditen erzielen die Vermieter?

Die Durchschnittsrendite in Dresden betrug 4,28 Prozent. Trotz der hohen Mieten ist die Rendite mit 3,34 Prozent in Loschwitz am Niedrigsten. 6,59 Prozent soll die Rendite dagegen in Weixdorf betragen.

Die Durchschnittsmieten in den Stadtteilen:

Altfranken/Gompitz: 7,40 Euro; Altstadt 8,40 Euro; Blasewitz 8,20 Euro; Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha 7,40 Euro; Cotta 7,40 Euro; Gönnsdorf/Pappritz 7,60 Euro; Klotzsche 8,30 Euro; Langebrück 7,40 Euro; Leuben 7,30 Euro; Loschwitz 8,80 Euro; Neustadt 8,30 Euro; Pieschewn 7,40 Euro; Plauen 8,10 Euro; Prohlis 7,60 Euro; Schönfeld/Schullwitz 7,10 Euro; Weixdorf 8,40 Euro, Weißig 7,30 Euro.

Was fordert die Gewerkschaft DGB vom Bund?

Der Deutsche Gewerkschaftsbund für die Region Dresden-Oberes Elbtal konstatiert einen Preisanstieg von 111 Prozent für Bauland zwischen 2015 und 2019 in Dresden und beruft sich auf Angaben des Statistischen Landesamtes Sachsen. „Ein Quadratmeter baureifer Grund kostet aktuell durchschnittlich 442 Euro. In begehrten Lagen liegt der Preis sogar noch höher, Tendenz steigend. Im Ergebnis steigen damit auch die Mieten weiter, denn auf teurem Boden können keine bezahlbaren Wohnungen entstehen“, sagt André Schnabel vom DGB.

Deshalb müsse jetzt bei der Überarbeitung des Baugesetzbuchs ein wirksames Preislimit eingeführt werden, mit dem es möglich werde, dass Kommunen Bauland unterhalb des Marktwertes erwerben können. Außerdem sollten Grundstückseigentümer verpflichtet werden, ihren Grund und Boden zeitnah zu bebauen.

Von Thomas Baumann-Hartwig