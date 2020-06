Dresden

Wie wird sich die Coronakrise auf die Mieten in Dresden auswirken? Eine Frage, die sich laut Gabriel Khodzitski und Juri Ostaschov vom Immobiliendienstleister Prea im Mo­ment seriös nicht beantworten lässt. „Mit den aktuellen Zahlen können wir noch nicht abwägen, wie sich der Markt entwickeln wird“, sagt Geschäftsführer Khodzitski. Es handele sich um eine komplexe Problematik mit extrem vielen Faktoren.

Experten prognostizieren zwei mögliche Szenarien

Nur ein Beispiel: Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Zahlungsrückstände von Mietern aus dem Zeitraum 1. April bis 30. Juni 2020 den Vermieter für die Dauer von 24 Monaten nicht zur Kündigung berechtigen. Das gilt, wenn die Rückstände im Zusammenhang mit der Coronapandemie entstanden sind. Die Mieter haben Zeit bis zum 30. Juni 2022, die ausstehenden drei Mieten nachzuzahlen. Geschieht das nicht, kann der Vermieter Mitte 2022 kündigen.

Anzeige

„Wir wissen nicht, wie groß der Anteil der Mieter in Dresden ist, die ihre Außenstände bis 2022 begleichen können“, sagt Chef-Forscher Ostaschov. Prea wertet die Marktdaten mit statistischen Methoden und den Mitteln der Künstlichen Intelligenz aus. Um Vorhersagen vorlegen zu können, hat der Dienstleister zwei Szenarien analysiert – ei­nen Verlauf ohne gravierende Coronafolgen und einen Fall mit heftigen Verwerfungen im Zuge einer lang anhaltenden Wirtschaftskrise nach der Pandemie.

Weitere DNN+ Artikel

Szenario A : Mieten stagnieren, Leerstand möglich

Sollte die Wirtschaft eine längere Phase zur Erholung benötigen, dann werden die Mieten in Dresden in den nächsten zwei Jahren stagnieren. „Es wird keine Steigerungen geben, aber auch keinen Abfall“, sagt Ostaschov. Wenn in Folge von Arbeitslosigkeit viele Menschen ihre Wohnungen räumen müssen, könnten die Mieten sogar sinken, so der Immobilienexperte.

Wobei davon eher nicht Wohnlagen mit Durchschnittsmieten von vier bis sechs Euro betroffen sind, sondern die Innenstadtlagen mit Mieten von zehn Euro und mehr. „Wenn in diesen Hype-Stadtbezirken Mieter ihre Wohnungen verlassen müssen, wird es schwierig, Nachmieter zu finden. Das führt zu Leerstand, die Preise müssen nach unten angepasst werden.“

Szenario B: Moderater Preisanstieg

Sollte dagegen die Wirtschaft schnell wieder anspringen und die Einkommenssituation der meisten Dresdner stabil sein, dann könnten die Mieten auch in den nächsten Jahren wieder steigen. Allerdings nicht so sprunghaft wie in den vergangenen Jahren, sondern eher moderat, schätzen die Analysten von Prea.

Das Problem liege eben gerade in der großen Unsicherheit, wie sich die wirtschaftliche Situation entwickeln wird. „Die Investitionstätigkeit der Endverbraucher ist dramatisch gesunken, der Verkauf von Ei­gentumswohnungen bricht ein“, sagt Khodzitski. Die Zahl der Wohnungsbesichtigungen sei entsprechend zurückgegangen, hinzu komme ein zweites Problem: „Projektentwickler haben es schwerer, Finanzierungen zu gestalten, weil die Banken genauer hinschauen.“

Weniger Bauvorhaben und eine sinkende Nachfrage, das werde auch Druck auf die Kaufpreise ausüben. Ostaschov glaubt, dass insbesondere in den B- und C-Lagen von Dresden die Grundstückspreise sinken könnten, weil Bauprojekte in diesen Stadtteilen uninteressant werden könnten. Und: Die Investoren würden Wohnungsbauprojekte wieder für den eigenen Bestand bauen, weil sich Mietwohnungen ganz anders rechnen würden als Eigentumswohnungen.

Pleitewelle von Eigentümern ausgeschlossen

Eines, so Khodsitzki, wird es aber nicht geben: Eine Pleitewelle von Haus- und Wohnungseigentümern. „ Europa ist insgesamt besser vorbereitet als auf die Finanzkrise vor zehn Jahren. Eigentümer werden mit Zuschüssen und Förderkrediten gestützt.“ Die Finanzkrise sei ein strukturelles Problem gewesen, während für Corona niemand etwas könne. „In Krisenzeiten wird es eine Marktbereinigung geben“, glaubt der Geschäftsführer. „Da werden Unternehmen vom Markt verdrängt, die sich in der Konjunktur halten konnten. Gesunde Investoren werden aber auch die Folgen der Pandemie überstehen.“

Lesen Sie auch:

Corona und der Immobilienmarkt: Corona und der Immobilienmarkt: Bleibt Dresden eine Einkaufs- und Erlebnisstadt?

Corona und der Immobilienmarkt: Tourismus nach den Corona-Lockerungen: Wie Dresdens Schwäche zur Stärke werden kann

Die sechs Trends auf dem Immobilienmarkt in Dresden 2019

Von Thomas Baumann-Hartwig