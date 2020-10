Dresden

Plötzlich zückt der 16-Jährige ein Messer, sticht zu. Zwei junge Menschen, eine Frau und ein Mann, beide 21 Jahre alt, werden lebensgefährlich verletzt. Die Polizei kann den Angreifer kurz darauf festnehmen, der sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der brutale Angriff bei einer illegalen Technoparty in der Dresdner Heide am letzten Augustwochenende sorgte für Schlagzeilen – und wirft bis heute Fragen auf. Allen voran nach dem Motiv.

Tatsächlich gaben die Ermittler unmittelbar nach dem Vorfall zunächst nur einen knappen Überblick über das Geschehen. Erst auf Nachfrage des Informationsportals „Straßengezwitscher“ räumten Staatsanwaltschaft und Polizei ein, dass der 16-Jährige vor der Messerattacke zunächst einen Syrer beleidigt und anschließend den verbotenen Hitlergruß gezeigt haben soll. Inwieweit dieser Vorfall oder eine mögliche rechtsextreme Gesinnung des Mannes bei dem folgenden Angriff eine Rolle gespielt haben könnte, sei offen, erklärte seinerseits die Staatsanwaltschaft auf Anfrage der „Dresdner Neusten Nachrichten“. Dies müsse in den weiteren Ermittlungen geklärt werden.

Der Beschuldigte hüllt sich in Schweigen

Inzwischen ist mehr als ein Monat vergangen. Der 16-Jährige sitzt weiter in U-Haft, hat sich bisher nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, wie Jürgen Schmidt, der Sprecher der Staatsanwaltschaft, sagt. Dafür gibt es derweil im Internet verschiedene Berichte, die sowohl das angebliche Geschehen in der Nacht schildern als auch Details zu dem Beschuldigten selbst offenbaren.

Die so genannte Undogmatische Radikale An­­tifa Dresden (URA) berichtet unter anderem davon, dass der junge Angreifer, nachdem er den Syrer beleidigt und den Arm zum Hitlergruß hochgerissen hatte, von anderen Gästen der illegalen Technoparty zur Rede gestellt und aufgefordert wurde, zu gehen – weil man solche Menschen nicht dulden wolle. Daraufhin, so der Bericht, habe er mit dem Messer zugestochen.

Profile in Sozialen Netzwerken ausgewertet

Auch das Antifa Recherche Team (ART) hat im Netz einen langen Beitrag zu dem Angriff veröffentlicht. Die Verfasser verweisen auf Zeugen, die berichtet hätten, dass der junge Mann für die rechte Szene typische Kleidung getragen habe. Darüber hinaus hat ART Profile in Sozialen Netzwerken ausgewertet, die die Verfasser dem Beschuldigten zuweisen. Die Auswertung zeige, dass der 16-Jährige sich in eindeutigen rechten Kreisen bewege, er neonazistische Inhalte teile und eine hohe Affinität zur Gewalt habe, wie es in dem Bericht heißt.

Inwieweit die beiden Berichte jeweils tatsächlich zutreffen, ist offen. Das Antifa Recherche Team berichtet allerdings regelmäßig über die rechtsextreme Szene und ihre Akteure – und hatte beispielsweise auch im Fall des rechtsextremen Finanzbeamten, der 2016 bei der Fußball-EM im französischen Lille mit einer Horde sächsischer Nazi-Hooligans vor einer Reichskriegsflagge abgelichtet wurde, durch seinen Bericht den Stein ins Rollen gebracht.

Opferberatung geht von rechtsextremen Hintergrund aus

Die Enthüllungen zum Beschuldigten nimmt nun zumindest auch die Opferberatung der Regionalen Arbeitsstelle für Bildung, Integration und Demokratie Sachsen (RAA) mit zum Anlass, bei dem Vorfall – „nach bisheriger Einschätzung“, wie es heißt – von einem „massiven rechtsmotivierten Übergriff“ zu sprechen. Die Profile in den Sozialen Netzwerken, so betont es RAA-Mitarbeiterin Andrea Hübler, legen die klaren Bezüge zum Rechtsextremismus offen, was aus ihrer Sicht letztlich auch relevante Auswirkungen auf die Tat gehabt haben könne. Für die Beratungsstelle sei es daher wahrscheinlich, dass es einen rechten Hintergrund gegeben habe.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft will die Darstellungen im Internet nicht weiter kommentieren. Um die Ermittlungen nicht zu beeinträchtigen, könne sich die Behörde nicht zu den laufenden Untersuchungen äußern, sagt Jürgen Schmidt. Außerdem sei der Beschuldigte erst 16 Jahre alt und genieße „als Jugendlicher den besonderen Schutz durch das Jugendgerichtsgesetz.“

Allerdings bleibt die Behörde dabei, dass es nach bisherigem Ermittlungsstand keine Anhaltspunkte dafür ge­be, „dass die konkrete Tathandlung rassistisch oder rechtsradikal motiviert gewesen sein könnte.“ Zugleich betont Sprecher Jürgen Schmidt: „Dies wurde und wird gleichwohl weiterhin geprüft.“

