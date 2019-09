Messerstecher vom Asylbewerberheim vor Gericht

Dresden

Wegen gefährlicher Körperverletzung muss sich Reda B. seit Mittwoch vor dem Amtsgericht Dresden verantworten. Mehrere Male soll der 29-Jährige am 21. März auf einen Bekannten im Asylbewerberheim an der Pillnitzer Straße eingestochen haben. Das Opfer musste mit schweren Verletzungen an Bauch, Kopf und Arm ins Krankenhaus gebracht und notoperiert werden. Daher wirft die Staatsanwaltschaft Reda B. gefährliche Körperverletzung vor.

Zum Tatzeitpunkt stand der Asylbewerber aus Algerien unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol. Zwar schilderte Reda B. vor Gericht den gesamten Tagesablauf vom 21. März. Über die Tat äußerte er sich aber nicht: Er könne sich an die Geschehnisse nicht erinnern. Er habe nie einen Konflikt mit dem Opfer gehabt, sagte er.

Der Angeklagte war am Mittwoch nicht zum ersten Mal im Amtsgericht vorgeladen. Bereits dreimal musste er sich dort wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls im Jahr 2017 verantworten.

Das Opfer erschien nicht zum Prozessauftakt. Es soll am nächsten Verhandlungstermin am 16. September vorgeführt werden.

Von Laura Catoni