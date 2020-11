Dresden

Sachsens Innenminister Roland Wöller ( CDU) hat seine Forderung bekräftigt, schwere Straftäter und islamistische Gefährder von einem generellen Abschiebestopp nach Syrien auszunehmen. Einer automatischen Verlängerung des geltenden Abschiebestopps werde der Freistaat bei der Innenministerkonferenz im Dezember nicht zustimmen, sagte Wöller am Mittwoch in Dresden in einer Debatte im sächsischen Landtag. Der Schutz der eigenen Bevölkerung habe Vorrang gegenüber schweren Straftätern.

Sich Rahmen des Gesetzes wehren

Die Einschränkung erfordere erhebliche diplomatische Anstrengungen. Aber beim generellen Abschiebestopp, so betonte Wöller, „kann und darf es einen Automatismus nicht mehr geben“. Die jüngsten Terrorangriffe in Dresden, Paris, Nizza und Wien zeigten, dass vom Islamismus nach wie vor eine Gefahr für Europa ausgehe. Dagegen gelte es, sich im Rahmen des Gesetzes mit allen Mitteln zu wehren.

Der sächsische Landtag beschäftigte sich in seiner Sitzung am Mittwoch auf Antrag der AfD mit der tödlichen Messerattacke von Dresden. Anfang Oktober waren in der Landeshauptstadt zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen angegriffen wurden. Dabei wurde ein Mann getötet, sein Begleiter schwer verletzt. Laut Medienberichten, die sich auf eine Traueranzeige berufen, waren die beiden Männer ein Paar. Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hat die Ermittlungen wegen Terrorismusverdachts übernommen.

Sachsen tritt laut Wöller seit 2018 für die Abschiebung von Gefährdern und Straftätern auch nach Syrien ein. Die Frist für die bisherige Regelung des generellen Abschiebestopps läuft Ende Dezember aus.

Von dpa