Dresden

Beide Männer sind offenkundig völlig ahnungslos. Plötzlich geht der Angreifer mit ei­nem Messer auf sie los, sticht von hinten zu, direkt in den Rücken. Passanten finden kurz darauf die beiden Schwerverletzten in der Schlossstraße liegend. Rettungskräfte eilen herbei, bringen den 55- und 53-Jährigen ins Krankenhaus. Kurz darauf stirbt der ältere der beiden, der andere Mann überlebt den Angriff.

Die Attacke auf die zwei Touristen aus Nordrhein-Westfalen am 4. Oktober in der Dresdner Altstadt hat großes Entsetzen ausgelöst. Zugleich stellen sich, vor allem jetzt nach der Festnahme eines 20-jährigen Tatverdächtigen viele, viele Fragen. Nach dem, was den Mann eigentlich genau zu dieser abscheulichen Tat angetrieben haben könnte – und warum der Syrer, den das Landeskriminalamt ( LKA) schon seit August 2017 als islamistischen Gefährder eingestuft hat und der nur wenige Tage vor dem Vorfall aus dem Gefängnis frei kam, trotz Observierung durch den Verfassungsschutz einen derartigen Angriff überhaupt begehen konnte.

Syrer kam 2015 nach Deutschland

Wie viele andere Menschen auch war Abdullah A. H. H. 2015 als Flüchtling nach Deutschland gelangt. Er stellte einen Asylantrag, erhielt kurz darauf den entsprechenden Status. Doch dann geriet der damals noch Minderjährige ins Visier der Staatsschützer. In Dresden hatte er sich offenbar zunehmend radikalisiert, wurde schließlich vorm Oberlandesgericht Ende November 2018 verurteilt, weil er für eine terroristische Vereinigung im Ausland um Unterstützer warb und sich ei­ne Anleitung zur Begehung einer schweren staatsgefährdeten Gewalttat verschaffte, wie es im Juristendeutsch heißt. Der Syrer propagierte in sozialen Netzwerken den Dschihad und hatte sich laut damaliger Anklage als „schlafende Zelle“ bezeichnet.

Die Richter verurteilten ihn zu ei­ner Jugendstrafe von zwei Jahren und neun Monaten. Das Amtsgericht in Leipzig erhöhte diese auf drei Jahre und einen Monat, nachdem er in der Jugendstrafvollzugsanstalt Regis-Breitingen Vollstreckungsbeamte angegriffen und sie dabei leicht verletzt hatte. Er saß – die vorherige U-Haftzeit seit Sommer 2017 mit eingerechnet, die Strafe bis auf den letzten Tag ab, bevor sich Ende September für ihn die Gefängnistore wieder öffneten.

Viel geändert hatte sich an seiner Gesinnung zwischenzeitlich wenig. Im Juli, also wenige Wochen vor der Entlassung, hatte das Landeskriminalamt erneut eine Bewertung vorgenommen. So gingen die Verantwortlichen davon aus, dass die Annahme, „dass er wieder schwere Straftaten begehen wird, als hoch einzuschätzen ist“, sagt Petric Kleine, Präsident der Behörde.

Abschiebung bisher nicht möglich

Zwar hatte der Syrer nach seiner Verurteilung längst seinen Flüchtlingsstatus wieder verloren. Allerdings darf derzeit generell kein Geflüchteter aus Deutschland in das Land, in dem noch immer ein Bürgerkrieg tobt, abgeschoben werden. Vonseiten des Landeskriminalamtes waren daher seit Sommer, so schildert es LKA-Mitarbeiter Dirk Münster, „sehr umfangreiche Maßnahmen“ erarbeitet worden. Von ei­nem „umfangreichen Maßnahmenplan nach bundesweiten Standards“ und „allem, was rechtlich möglich ist“, spricht Petric Kleine.

Dazu gehörten unter anderem Meldeauflagen und Gefährderansprachen, aber auch die verpflichtende Teilnahme an einem Entradikalisierungsprogramm. Zugleich ordneten die Verantwortlichen Kontaktverbote zu Personen aus der radikalen Islamistenszene an, auch der Besuch von einschlägigen Internetseiten wurde verboten. Vieles geschah in enger Abstimmung mit anderen Behörden wie der Justiz – Stichpunkt Bewährungsauflagen –, der Ausländerbehörde und dem Landesamt für Verfassungsschutz.

Keine Observierung rund um die Uhr

Anfang September hatten sich die Vertreter des Nachrichtendienstes und des LKA an einen Tisch gesetzt und darüber beraten, was passiert, wenn Abdullah A. H. H. entlassen wird. Dabei waren dann auch künftige Observationen des 20-Jährigen durch die Mitarbeiter des Verfassungsschutzes vereinbart worden, wie dessen Chef Dirk-Martin Christian bestätigt. Und tatsächlich, so sagt er, war der Syrer in der Folge durch die Beamten des Landesamtes auch beobachtet worden.

Allerdings war es keine Beobachtung rund um die Uhr, wie Dirk-Martin Christian einräumt. Das sei auch gar nicht üblich, so wenige Tage nach der Entlassung aus der Haft. Da gehe es ja zumeist darum, dass die Betroffenen erst einmal ihr Privatleben organisieren. „Eine Observation über 24 Stunden war deshalb nicht angezeigt“, sagt der Präsident des Verfassungsschutzes.

Abdullah A. H. H. Quelle: xcitepress/cexcitepress/Archiv

Wie lange genau und zu welchen Zeiten konkret der sächsische Verfassungsschutz an dem Beschuldigten dran war, dazu schweigt Dirk-Martin Christian und verweist stattdessen auf den nun ermittelnden Generalbundesanwalt, der sich den Fall wegen des möglichen islamistischen Motivs auf den Tisch gezogen hatte. Aber selbst wenn seine Mitarbeiter 24 Stunden am Stück observiert hätten, „hätte das eine solche Straftat nicht verhindert“, ist der Verfassungsschützer überzeugt.

Keine „enge Bewachung“ rechtlich möglich

Vor allem gehe es bei einer Observation darum, zu schauen, mit welchen Personen sich der Betroffene trifft, in welche Moschee er geht, ob er sich sonst irgendwie auffällig verhält, erklärt Dirk-Martin Christian. Petric Kleine spricht von einer „engen Überwachung“. Für eine „enge Bewachung“ 24 Stunden und sieben Tage die Woche, so sagt er, gebe es indes keinerlei rechtliche Grundlage. Und auch er kommt zu dem Schluss, dass selbst mit einer „engen Bewachung“ eine solche Tat nicht auszuschließen sei.

Noch am Tatort hatten die Ermittler ein Küchenmesser gefunden. Nach intensiver Auswertung der Spuren kamen sie schließlich auf den jungen Syrer, konnten ihn in der Folge auch rasch festnehmen. Inzwischen sitzt der wieder in Untersuchungshaft – hat sich aber noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert, wie Markus Schmitt, der Sprecher des Generalbundesanwalts, sagte.

Mögliches Tatmotiv Homophobie?

Bislang gehen die Ermittler von einem islamistischen Hintergrund der Tat aus, werfen den Mann Mord, versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung vor. Was genau den 20-Jährigen antrieb, dazu äußert sich Markus Schmitt nicht. Laut DNN-Informationen wird in Be­tracht gezogen, dass der Angreifer aus Homophobie gehandelt haben könnte. Markus Schmitt kommentiert das nicht, auch sein Kollege von der Dresdner Staatsanwaltschaft, Jürgen Schmidt, blockt ab. Grundsätzlich äußere sich seine Behörde nicht zur sexuellen Orientierung von Opfern. Markus Schmitt verweist zudem auf den Opferschutz.

In jedem Fall, so sagt der Sprecher des Generalbundesanwalts in Karlsruhe, sei der Angriff unvermittelt erfolgt. Der Beschuldigte und die beiden Männer kannten sich nicht, es habe auch keinen Streit gegeben. Der Angriff sei plötzlich und von hinten erfolgt, erklärt Markus Schmitt. Das erfülle auch das Merkmal der Heimtücke, weshalb der Syrer des Mordes beschuldigt wird.

OB Dirk Hilbert warnt vor Pauschalisierung

Inzwischen hat sich nun auch Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) zu Wort gemeldet. „Meine Gedanken gelten zu allererst den beiden Opfern dieser feigen Tat und ihren Angehörigen“, sagt der Rathauschef. „Auch wir als Dresdner Stadtgesellschaft stehen unter Schock, dass eine solche Tragödie im Herzen unserer Stadt geschehen kann.“ Zugleich warnte er mit Blick auf das mögliche Motiv vor pauschalen Urteilen. „Hunderte Flüchtlinge aus Syrien haben sich in unserer Stadt ein neues Leben aufgebaut und halten sich selbstverständlich an Recht und Gesetz. Hass, Ausgrenzung oder gar Gewalt sind nie eine angemessene Reaktion, auch nicht auf vermeintlichen islamistischen Terror“, so Dirk Hilbert.

Von Sebastian Kositz