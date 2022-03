Messerattacke am Albertplatz in Dresden: Verdächtiger schweigt, Opfer fehlt

Dresden

Man kann Elias S. sicher eine Menge nachsagen oder vorwerfen, dass er unflexibel ist, aber ganz sicher nicht. Der Mann wechselt Namen und Familienstand offenbar schneller als man denken kann. Vor dem Amtsgericht steht er seit Freitag als Elias S., geboren in Tripolis in Libyen. Er habe seinen Namen korrigiert, erklärte er dann allerdings. „Mein richtiger Name ist Mohamed.“ Durch die Akten geistert noch ein Hamar – jeweils mit anderen Familiennamen. „Na ja, sie sind volljährig, es gibt Fingerabdrücke und Fotos von Ihnen. Nicht, dass noch ein anderer in den Genuss Ihres Urteils kommt“, befand der Richter.

Die Verhandlung ist eh etwas schwierig. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten gefährliche Körperverletzung und Drogenhandel vor. Er soll mit Crystal gedealt und im Juni 2021 am Albertplatz dreimal auf einen ihm bekannten arabischstämmigen Mann eingestochen und den schwer verletzt haben. Zuvor, das hatten Zeugen bei der Polizei ausgesagt, hätte es dort eine lautstarke Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen gegeben. Dann habe ein Mann einen anderen mit einem Messer attackiert.

Notwehr? Ein missglückter Drogendeal?

Den Drogenhandel räumte der Angeklagte ein – ohne allzu genaue Angaben zu machen. Er hatte bei einem Deal wohl einen anderen übertölpelt, was den nicht gerade amüsiert hat. Zu der Messerstecherei wollte der Angeklagte nichts sagen. Den Geschädigten kann das Gericht nicht fragen – der ist nicht auffindbar. Im Oktober wurde dessen Abschiebung angeordnet, seitdem ist er weg, wie vom Erdboden verschluckt. Bei seiner Vernehmung kurz nach der Tat in der Klinik hatte er den Angeklagten zwar beschuldigt, aber keine Angaben zu Hintergründen gemacht. Man kann da nur spekulieren, war es vielleicht sogar Notwehr?

Der Libyer ist gerade 25, aber in Europa schon ganz schön rumgekommen. Er lebte in Spanien, muss auch mal einen Abstecher nach Italien gemacht haben, ist seit 2019 in Deutschland und hier unter anderem wegen Drogendelikten und versuchter Brandstiftung vorbestraft. Ermittlungen gegen ihn laufen wohl auch in Polen. Seine Freundin stammt von dort.

Die Polin stand nun mit einem Kinderwagen und zwei süßen kleinen Babys vor dem Gerichtssaal. Ob sie weiß, dass er mit einer Italienerin verheiratet ist? Zumindest stehe das so im Asylantrag des Angeklagten, erklärte der Staatsanwalt. Das stimme nicht, konterte der. Es gibt noch viele offene Fragen. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler