Messer-Attacke in Dresden: Hass auf Schwule als Mordmotiv

Dresden

Zwei Touristen spazieren am Abend des 4. Oktober 2020 durch die Dresdner Altstadt und werden brutal niedergestochen, nicht weit entfernt von der Frauenkirche. Eines der Tatopfer, ein 55-jähriger Mann aus Krefeld (Nordrhein-Westfalen), stirbt an seinen schweren Verletzungen. Sein 53-jähriger Lebenspartner überlebt schwer verletzt.

Zwölf Verhandlungstermine bis Mai

Dem mutmaßlichen Täter – ein damals 20-jähriger Syrer – attestiert die Bundesanwaltschaft in ihrer Anklage eine radikal-islamistische Gesinnung. Er soll die beiden Männer als Paar erkannt und aus einem homophoben Motiv heraus gehandelt haben.

Ein halbes Jahr nach der Tat beginnt am Montag am Oberlandesgericht Dresden (OLG) der Prozess gegen den Syrer Abdullah H., der mit 15 Jahren als minderjähriger Flüchtling nach Deutschland kam. Ihm werden Mord, versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Zunächst sind bis zum 28. Mai zwölf Verhandlungstermine angesetzt.

Dass es sich bei den Opfern um ein schwules Paar handelt und sich die beiden Männer vor dem brutalen Angriff umarmt hätten, hatten Medien berichtet. Damit lag ein homosexuellenfeindliches Tatmotiv nahe. Doch die sächsischen Behörden wollten dies zunächst nicht bestätigen. Auf einer Pressekonferenz wenige Tage nach der Messerattacke sagte der Dresdner Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt, dass sich die Behörden nicht zur sexuellen Orientierung von Tatopfern äußern würden. Den möglichen schwulenfeindlichen Hintergrund zeitnah öffentlich zu machen, wäre ein wichtiges Zeichen gewesen, meint hingegen Jörg Litwinschuh-Barthel von der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld in Berlin. Die Stiftung forscht seit Jahren zur Diskriminierung von Homosexuellen.

Als Gefährder eingestuft

Laut Recherchen des Nachrichtenmagazins „MDR exakt“ soll Abdullah H. Analphabet sein. MDR-Reporter haben mit der Mutter gesprochen, die demnach über ihren Sohn sagte: „Er ist ungebildet.“ Die Familie habe gehofft, dass der Junge in Deutschland studiere und seine Angehörigen später nachholen könne, weil er damals noch minderjährig war, zitiert „MDR exakt“ die Mutter. Doch er sei früh in den Fokus der Behörden geraten.

Tatsächlich stuften diese den Syrer bereits 2017 als islamistischen Gefährder ein. Ein Jahr später wurde er vom OLG unter anderem wegen Unterstützung der Terrormiliz „Islamischer Staat“ verurteilt. Im Jugendstrafvollzug nahm Abdullah H. an einem Programm zur Deradikalisierung teil. Doch er galt auch bei seiner Entlassung aus der Haft – nur wenige Tage vor der Tat in Dresden – noch als Gefährder.

Der sächsische Verfassungsschutz hatte denSyrer am Tattag zwar observiert, jedoch nicht rund um die Uhr. Ermittler nahmen ihn aufgrund von DNA-Spuren am 20. Oktober 2020 fest. Seitdem befindet er sich in Untersuchungshaft.

Von Von Katharina Rögner (epd)