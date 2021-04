Messer-Attacke gegen Touristen-Paar in Dresden: Lebensgefährte des Getöteten sagt aus

Dresden

„Wir sind in die Gasse eingebogen und plötzlich gab es einen Schlag auf den Rücken. Das war nicht feindlich, eher kumpelhaft, wie wenn einem ein Bekannter überraschend auf die Schulter haut. Wir haben uns umgedreht, da war etwas sehr Bedrohliches. Mehr weiß ich nicht“, erinnerte sich Oliver L. am Freitag im Oberlandesgericht an den Abend des 4. Oktober 2020. Was so bedrohlich war, konnte er nicht sagen.

„Ich weiß es nicht und bin froh darüber“

Der 54-Jährige hatte sich zwar unbewusst heftig gewehrt, kann sich aber an die Tat und den Täter nicht erinnern. „Ich weiß es nicht und bin froh darüber.“ Sein Gedächtnis setzt erst wieder ein, als er am Boden lag und viele Leute um ihn standen. Was mit seinem Partner war, mit dem er über sieben Jahre zusammengelebt hatte, erfuhr er erst später: „Ich habe immer gefragt, was mit Thomas ist, aber keine Antwort bekommen. Erst am nächsten Tag sagten mir die Ärzte, dass er tot ist.“

Überlebender ist traumatisiert

Oliver L. wurde schwer verletzt, hat sich körperlich erholt, seelisch nicht. Er ist traumatisiert und in psychologischer Behandlung. Der Senat ersparte ihm deshalb eine Fahrt nach Dresden und vernahm ihn per Videokonferenz. Ein Zusammentreffen mit dem mutmaßlichen Täter hätte er nur schwer verkraftet.

Die beiden Männer aus Nordrhein-Westfalen bummelten an jenem Abend über den Neumarkt und wurden an der Kreuzung Schloßstraße/Rosmariengasse von hinten niedergestochen. Oliver L. überlebte, sein Partner verblutete an einem Bauzaun. Die Männer hatten laut geschrieben, so waren mehrere Zeugen aufmerksam geworden, auch zwei polnische Touristinnen in einem Café.

Blumen und Kerzen am Tatort erinnerten im Herbst an die tödliche Messerattacke auf zwei Touristen. Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Touristinnen leisten Erste Hilfe

„Wir dachten, da gibt es eine Schlägerei. Da war ein Mann, der sich an einem Zaun festhielt, ein anderer lag auf dem Boden und da war noch einer, der dann weglief und ein Messer wegwarf.“ Eine der Frauen drückte die tiefen Schnittwunden von Oliver L. ab. „Es tut mir leid, dass ich nur einem helfen konnte“, sagte sie.

Der Mann, den sie weglaufen sahen, war Abdullah A. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 21-jährigen Syrer Mord und versuchten Mord vor. Grund für die Tat sei seine radikal-islamistische Gesinnung und sein Hass auf Homosexuelle gewesen. Woher wusste er das? „Dass wir Hände gehalten haben, schließe ich aus“, sagte Oliver L. „Das haben wir nie gemacht“. Der Prozess wird fortgesetzt.

