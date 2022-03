Messe Dresden macht Partylocation Eselstall fit

Dresden

Direkt an der Ecke Messering/Zur Messe steht – etwas im Schatten der Börse – ein kleineres Häuschen mit Remise: der Eselstall. Diesen peppen gerade Dresdner Künstler zur nicht alltäglichen Partylocation auf.

Vom Stall zur Partylocation

„Ganz früher hat man in dem Gebäude Lastentiere untergestellt“, erzählt Messeschef Ulrich Finger. Seit dem Umbau des einstigen Röschenhofes zu einem Börse Dresden genannten Tagungs- und Kongresszentrum ist auch das einstige Stallgebäude für diverse Veranstaltungen nutzbar. Aber ausgeschöpft wurde das Potenzial der Location nicht.

Dabei ist der Eselstall mit einem großen Raum von vielleicht 80 Quadratmetern, einer modernen Toilettenanlage, einer Mini-Küche und – wenn es die anderen Veranstaltungen in der Messe erlauben – viel Freiraum ringsum im Garten prädestiniert zum Beispiel für Familienfeiern. 40 bis 50 Leute kommen im Innenbereich unter. Draußen könnte man sich vieles vorstellen – vom Maxigrill über eine mobile Bar bis zur Hüpfburg. Und auch Musik stört hier keinen.

Der Eselstall von außen. Quelle: Anja Schneider

Dresdner Streetartkünstler peppen Raum auf

„Das kennt hier einfach niemand“, ist dem Messechef klar, warum (abgesehen von Corona) die Türen des Eselstalls zu oft geschlossen blieben. Das will Ulrich Finger jetzt ändern. Er hat Dresdner Künstlern verpflichtet, die den Eselstall jetzt zumindest schon mal gestalterisch aus dem Dornröschenschlaf holen.

Die blütenweißen Wände im Inneren sind einer erfrischenden Farbigkeit gewichen. Graffiti- und Streetartkünstler Slider alias Sebastian Girbig und weitere Mitglieder der Bandits verwirklichen einen Entwurf des Grafikers und Posterkünstlers Lars P. Krause.

Lars P. Krause (l.) und Messechef Ulrich Finger mit einer Schablone für das Messelogo. Denn das wird gestalterisch mit eingebaut. Quelle: Anja Schneider

Streetartkünstler bei der Arbeit. Quelle: Anja Schneider

Hier soll Farbe wirken

„Ich hatte erst damit gerechnet, dass hier eine typische Arbeit von mir gewünscht wird, was Figürliches, Geschichten, die erzählt werden. Aber das würde die Leute, die hier drin feiern, erschlagen“, so Lars P. Krause gegenüber DNN. So habe er sich entschieden, auf ungewöhnliche Weise Farbe wirken zu lassen, damit die Querbalken an der Decke optisch verschwinden und der Raum nicht wie eine Turnhalle wirke.

Trotz des vorgegebenen Entwurfes haben Slider und die anderen Bandits viel Freiraum für die Umsetzung. Immer wieder tragen sie frei Hand mit unterschiedlicher Technik einen farbigen Streifen nach dem anderen auf. Entstanden ist ein Farbspiel, das geradezu plastisch wirkt. Fast wie ein Vorhang, durch den man hindurchlaufen kann. Je nach Lichteinfall und Möblierung kann man hier unterschiedliche Effekte erzielen.

Nachaufnahme von der Wandgestaltung. Quelle: Anja Schneider

„Ja, ich wollte Tiefe haben, Ecken und Decke optisch verschwinden lassen“, so Lars P. Krause. „Slider ist der Beste. Er macht es mindestens so, wie ich es mir vorstelle, oft besser.“

Eselstall kann ab April gebucht werden

Mieten kann man die Partylocation Eselstall ab April. Kostenpunkt pro Tag rund 170 Euro. Im Gegensatz zu Festsaal und Gartensaal in der Börse nebenan, die ebenfalls für Feierlichkeiten gemietet werden können, ist der Eselstall nicht an den Messecaterer gebunden. Hier kann man also auch Partys nach dem Motto feiern „Jeder bringt was mit“. „Aber natürlich unterstützen wir, wenn gewünscht, mit Mietmobiliar, Caterer oder was auch immer“, so Ulrich Finger.

Dresdner Ostern erst im nächsten Jahr

Der Messechef hofft, dass nun endlich wieder Leben in die Messe einzieht und die Menschen nicht bloß zum Impfen hierher kommen. Die „Dresdner Ostern“ mit der Orchideenschau, der Publikumsmagnet, musste ein weiteres Mal abgesagt werden. Zu ungewiss waren die Zeiten, schließlich brauche eine Messe ein halbes Jahr Vorlauf.

Der nächste Messetermin ist die von der Ortec organisierte Karrierestart vom 11. bis 13. März. Die erste eigene Messe der Messe GmbH wird in diesem Jahr die Kunstmesse „Neue Art“ vom 30. September bis 2. Oktober und parallel die Hochzeitsmesse Ja-Wort am 1./2. Oktober.

Von Catrin Steinbach