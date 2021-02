Menschenkette 2021 in Dresden nur online

Dresden

Bis Mittwoch können sich die Dresdner virtuell an der Menschenkette zum 13. Februar beteiligen. Aufgrund der Pandemie hat die Stadt die Bürger in diesem Jahr eingeladen, von zu Hause aus ein Zeichen zu setzen.

Wie es aus dem Rathaus heißt, sollen die Fotos am Sonnabend von 18 bis 18.10 Uhr sowie in stündlicher Wiederholung bis 22.10 Uhr an den Fassaden von Synagoge, Frauenkirche, Kreuzkirche, Rathaus, Schauspielhaus und Staatskanzlei erscheinen.

Laut Angaben der Stadt haben bislang mehr als 100 Dresdner ein Foto von sich eingereicht. Wer sich anschließen will, sollte ein Bild im Hochformat abgeben, auf dem die Arme links und rechts vom Körper zu sehen sind. Das Ergebnis der Aktion soll ab 18 Uhr live auf 13februar.dresden.de sowie bei Facebook, Twitter und Dresden Fernsehen zu sehen sein.

Foto-Upload über dresden.de/menschenkette

