Meisterprüfung vor 1971? Dresdner Handwerkskammer sucht Altmeister

Dresden

Wer vor 50 Jahren seine Meisterprüfung im Handwerk abgelegt hat, soll sich bei der Handwerkskammer Dresden melden. Traditionell überreicht sie Handwerksmeistern nach 50 Jahren den goldenen Meisterbrief. Um niemanden zu vergessen, bittet die Kammer jeden Meister, der 1971 oder früher seine Prüfung bestanden hat, sich zu melden.

Für die Auszeichnung ist eine Kopie des Meisterbriefes entweder per Post an die Handwerkskammer Dresden, Abteilung Veranstaltungsmanagement, Am Lagerplatz 8, 01099 Dresden, oder per E-Mail an veranstaltungsmanagement@hwk-dresden.de zu senden.

Von DNN