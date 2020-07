Dresden

Seit Mittwoch gelten in Deutschland die gesenkten Mehrwertsteuersätze, will die Bundesregierung so in Coronazeiten die Menschen entlasten und die Wirtschaft ankurbeln. Von der Senkung sollen in jedem Fall auch die Fahrgäste im Nahverkehr in und um Dresden profitieren, kündigte jetzt der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) an. Wie genau das passiert, ist allerdings noch offen. Fest steht nur: Eine kurzfristige Senkung der Ticketpreise für Bus und Bahn wird es nicht geben.

Allgemein gilt im Nahverkehr der ermäßigte Mehrwertsteuersatz. Statt sieben Prozent wird dieser nun bis Ende des Jahres auf fünf Prozent herabgesetzt. Eine Entlastung, die die Unternehmen an die Kunden weitergeben werden. „Über eine praktikable Umsetzung der Mehrwertsteuerreduzierung wird derzeit in den verschiedenen VVO-Gremien diskutiert“, sagt Burkhard Ehlen, Chef des Verkehrsverbundes.

Fehlende Einnahmen: 38 Millionen Euro

„Wie die Regelung daher aussehen wird, ist noch nicht entschieden. Ziel ist, dass wir den Fahrgästen auch in Zukunft einen attraktiven und preiswerten Nahverkehr anbieten werden“, sagt Burkhard Ehlen. Der Verbund verweist dabei auch darauf, dass nach gegenwärtigen Prognosen bis zum Jahresende Einnahmen in Höhe von bis zu 38 Millionen Euro fehlen werden.

Um die Tickets jetzt zum Stichtag 1. Juli um die entsprechende Absenkung der Mehrwertsteuer von zwei Prozentpunkten zu vergünstigen, hätte dazu die Verbandsversammlung des VVO schon bei ihrem jüngsten Treffen Anfang Juni einen entsprechenden Beschluss fassen müssen. Das ist nicht geschehen, die Verbilligung allein aus diesem formalen Grund nicht machbar. „Die Preise laufen so weiter“, bestätigt VVO-Sprecher Christian Schlemper auf Anfrage.

Sonderaktionen möglich

Denkbar ist beispielsweise, dass die Effekte durch die Mehrwertsteuersenkung bei einer möglichen Fahrpreisanhebung mit eingerechnet werden – und so zusätzliche Belastungen für die Fahrgäste verhindert werden. So hat bereits der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) in Leipzig angekündigt, eine eigentlich für August geplante Anhebung der Preise zu verschieben. Zugleich sind aber etwa auch Sonderaktionen möglich, bei der die Menschen in der Region zu besonderen Konditionen mit Bus und Bahn unterwegs sein können.

