„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“: In Dresden haben sich am Freitagmittag mehrere tausend Menschen am Hauptbahnhof versammelt, um sich an dem globalen Klimastreik von Fridays for Future zu beteiligen. Ebenso viele starten ihren Demonstrationszug am Alaunplatz.

Fridays for Future am Hauptbahnhof. Quelle: Tanja Tröger

Es ist der dritte weltweite Aktionstag der Bewegung, in Deutschland beteiligen sich 600 Städte. Während der beiden Kundgebungen kommt es zu Einschränkungen im Verkehr:

