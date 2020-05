Dresden

Zu Himmelfahrt in sind in Richtung Sächsische Schweiz sowie auf der Müglitztalbahn ins Osterzgebirge zusätzliche Züge unterwegs. Die Sonderzüge in die Sächsische Schweiz fahren zwischen Hauptbahnhof und Schöna und halten an allen Stationen. Ein Zug fährt 9.50 Uhr vom Dresdner Hauptbahnhof elbaufwärts, der zweite setzt sich 10.20 Uhr in Bewegung. Auch zurück nach Dresden verkehren Zusatzzüge: Ein Zug verlässt Schöna um 16.25 Uhr, der zweite Bad Schandau um 16.57 Uhr in Richtung Landeshauptstadt.

Zwischen Dresden und dem Osterzgebirge ist der Wander-Express unterwegs. In 65 Minuten gelangen Fahrgäste vom Zentrum der Landeshauptstadt nach Geising und Altenberg. Die Hinfahrt startet um 10.05 Uhr am Hauptbahnhof, die Rückfahrt um 17.18 Uhr in Altenberg.

Internet: www.vvo-online.de; Tel.: 0351/ 852 65 55.

Von DNN