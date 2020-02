Chef des Mietervereins Dresden:„Ich bin für Wohnungsbau am Leutewitzer Park“

Dresden

Am Leutewitzer Park formiert sich Widerstand: Anwohner protestieren gegen die Pläne, auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei bis zu acht Wohngebäude mit höchstens 50 Wohnungen zu errichten. Das hatte der Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau im Juni 2019 beschlossen. Peter Bartels, Vorsitzender des Mietervereins Dresden und Umgebung, erklärt im Interview, warum er das Vorhaben befürwortet.

Frage: Der Stadtbezirksbeirat Cotta war gegen das Vorhaben, die Anwohner sind gegen das Vorhaben. Warum setzen Sie sich dafür ein?

Peter Bartels: Proteste sind verständlich in Wohngebieten, in denen nachverdichtet werden soll. Die Anwohner fürchten hier um ihren Blick ins Grüne oder wollen keine neuen Häuser in ihrer Nähe. Wohnungsbau ist aber ein Problem der Stadt. Wir können auf der grünen Wiese bauen oder in der Stadt die Möglichkeit der Nachverdichtung nutzen.

Bei nahezu jedem innerstädtischen Bauvorhaben sind Bürger betroffen. Dresden braucht Wohnraum, und hier am Leutewitzer Park sollen 30 Prozent Sozialwohnungen entstehen. Und der Park wird gleichzeitig erweitert. Es gibt einen Mehrwert für die Stadt. Ich sage es klipp und klar: Hier am Leutewitzer Park soll etwas für die Bürger getan werden: Wohnungsbau und Parkerweiterung.

Die Anwohner wollen aber lieber den Leutewitzer Park erweitern statt neue Häuser vor ihrer Nase. Ist mehr Grün nicht auch ein Mehrwert für die Stadt?

Natürlich. Und die Parkerweiterung kommt nur mit dem Wohnungsbau voran. Der Investor stellt für die Gestaltung des Parks eine halbe Million Euro zur Verfügung. Er will die Altlasten der alten Gärtnerei beräumen. Und: Er baut ja nicht die gesamte Erweiterungsfläche für den Park zu, sondern nur eine 4190 Quadratmeter große Teilfläche. 11.200 Quadratmeter sollen zur Erweiterung des Parks zur Verfügung stehen. Der Investor will dieses Erweiterungsgrundstück zu einem Preis, den die Stadtverwaltung festlegen kann, verkaufen.

Was haben die Anwohner von den Neubauplänen?

Sie erhalten einen direkten Zugang zum Leutewitzer Park, der ein ganzes Stück größer wird. Eine illegale Müllhalde direkt vor ihrer Nase verschwindet. Das Gelände der ehemaligen Gärtnerei ist verwildert, da muss sich dringend etwas tun. Ich halte das für einen Gewinn für die Anwohner, wenn diese Fläche zeitgleich mit dem Wohnungsbau beräumt wird und ein Park entsteht, den die Bürger auf kurzem Weg erreichen können.

Was passiert, wenn nichts passiert?

Wenn der Investor mit seinen Plänen nicht zum Zuge kommt, dann muss ein Zaun um das Gelände gezogen werden. Dann sind alle Verlierer, weil die Parkerweiterung dann auch nicht kommen kann. In der Stadt fehlt Geld, um Spielplätze und Grünanlagen zu pflegen oder zu erneuern. Da liegen Projekte in der Schublade, die eine deutlich höhere Priorität haben als die Umgestaltung eines alten Gärtnereigeländes in einen Park.

Was erwarten Sie von der Stadtverwaltung?

Ich erwarte, dass zügig ein vorhabenbezogener Bebauungsplan für die Wohngebäude erarbeitet wird. So, wie es der Ausschuss im vergangenen Jahr beschlossen hat. Gleichzeitig sollte auch die Erweiterung der Parkanlage zügig in Zusammenarbeit mit den Bürgern geplant werden.

