Mehr Sicherheit für Schüler in Dresden-Bühlau

CDU-Stadtrat Matthias Dietze ist Lehrer am Gymnasium Bühlau und weiß beim Thema Quohrener Straße genau, wovon er spricht: Die Schüler, die morgens und nachmittags die Fahrbahn kreuzen müssen, könnten sich vor allem auf den „ Herdenschutz“ verlassen. Heißt: Die Autofahrer bremsen, wenn viele Kinder gleichzeitig die Fahrbahn betreten.

„Die Situation ist sehr angespannt“, so Dietze. 1300 junge Menschen lernen am Gymnasium Bühlau, viele von ihnen haben auf ihrem Schulweg das Problem, sicher über die Quohrener Straße zu kommen. Eine sichere Querungsmöglichkeit auf Höhe der Bushaltestelle „ Cunewalder Straße“ solle geschaffen werden, fordert Dietze in einem aktuellen Antrag für den Stadtrat.

Der Christdemokrat geht aber noch einen Schritt weiter: Die Stadtverwaltung soll aufgefordert werden, eine Vorplanung für die Sanierung der Quohrener Straße vom Ullersdorfer Platz bis zur Weißiger Landstraße vorzulegen. Die Fahrbahn befindet sich in einem katastrophalen Zustand, und Dietze hat nicht nur die Autofahrer im Blick: „Mit vier Buslinien handelt es sich um eine wichtige ÖPNV-Trasse, die Straße wird von Radfahrern und Fußgängern genutzt.“

Aus dem Etat 2017/2018 ist noch Geld übrig

Die Folgen des schlechten Fahrbahnzustands: Verkehrsbehinderungen, eingeschränkte Belastbarkeit und damit verbunden ein erhöhtes Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer – insbesondere aber für die Schüler auf dem Schulweg. „Und die Fahrgäste im Bus kommen gut geschüttelt an ihrem Ziel an“, sagt Dietze.

Zwar steht die Quohrener Straße auf der Prioritätenliste des Straßen- und Tiefbauamtes. Im aktuellen Haushalt ist aber kein Geld eingeplant, wie die Verwaltung einräumt. „Das ist ein Missstand, den wir anpacken müssen“, erklärt der CDU-Stadtrat. „Wenigstens die Vorplanungen sollten finanziert werden und zeitnah vonstatten gehen.“

Immerhin sei die Quohrener Straße die wichtigste Verbindungsachse von Bühlau ins Schönfelder Hochland. Die Staffelsteinstraße und die Wünschendorfer Straße würden auch eines Tages saniert, dann wachse die Bedeutung der Quohrener Straße als einzige Umfahrung. „Wir wollen einen Prozess anstoßen, der eine Verbesserung der Verkehrssicherheit für Fußgänger und Radfahrer mit sich bringt“, betont Dietze.

Immerhin: Die Verwaltung teilte dem Stadtrat mit, dass noch nicht ausgegebene Mittel aus dem Etat 2017/2018 in Höhe von 30.000 Euro vorhanden seien. Diese könnten durchaus als Planungsmittel für die Quohrener Straße dienen.

Von Thomas Baumann-Hartwig