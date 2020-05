Mehr Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer: Prohliser Politiker fordern Mitsprache ein

Dresden

Gerade erst hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den jungen Mann erhoben, der im Januar auf der Reicker Straße mit seinem Mercedes eine Radfahrerin totgefahren hatte. Doch der schreckliche Unfall beschäftigt nicht nur die Justiz – auch politisch hat der Fall eine breite Debatte ausgelöst. Stadträte und Verbände forderten von der Verwaltung Lösungen, um auf der Reicker Straße für mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger zu sorgen. Vor wenigen Tagen sollten Vertreter des Straßen- und Tiefbauamtes dazu Vorschläge im Stadtbezirksbeirat Prohlis vorstellen. Doch darauf warteten die Mitglieder des Gremiums vergebens. Stattdessen wächst in Prohlis der Unmut.

Dabei geht es gar nicht allein um die Reicker Straße. In den vergangenen Monaten waren im Stadtbezirksbeirat immer wieder gefährliche Ecken im Dresdner Südosten zur Sprache gekommen. Die Rätin Julia Günther (Grüne) zählt verschiedene Beispiele auf, darunter die Forderung nach mehr Sicherheit für Grundschüler am Klosterteichplatz in Leubnitz-Neuostra, aber auch die Umgestaltung des Platzes vorm S-Bahn-Halt Niedersedlitz.

„Papier ist geduldig, gibt aber keine Antworten“

„Der Stadtbezirksbeirat versucht bereits seit Herbst des vergangenen Jahres insbesondere mit dem Straßen- und Tiefbauamt ins Gespräch zu kommen, um wichtige Anliegen in Sachen Verkehrsplanung zu klären“, sagt Julia Günther. Im November habe das Gremium den Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) wegen dem Vorplatz in Niedersedlitz geladen. „Wir wurden jedoch, entgegen der Stadtbezirksverfassung, die ein Ladungsrecht vorsieht, mit einem Schreiben abgespeist“, ärgert sich die Rätin.

Auch im Fall Reicker Straße war kein Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamtes erschienen. „Es wurde lediglich wieder eine schriftliche Stellungnahme angekündigt“, sagt Julia Günther. „Papier ist geduldig, gibt aber keine Antworten.“

Kritik kommt derweil auch aus den Reihen der CDU. „Es ist nicht das erste Mal, dass die Verwaltung die Rechte des Stadtbezirksbeirats missachtet“, sagte Mario Schmidt im Nachgang der jüngsten Sitzung und verweist dabei explizit auf den Geschäftsbereich des Baubürgermeisters. „Offensichtlich ist in Teilen der Verwaltung noch nicht angekommen, dass es eine neue Geschäftsordnung für Stadtbezirks­bei­räte mit erweiterten Kompetenzen gibt“, erklärt der Unionspolitiker, der sowohl im Stadtbezirksbeirat Prohlis als auch im Stadtrat sitzt und dort baupolitischer Sprecher der Fraktion der Christdemokraten ist.

„Bevölkerung soweit, Verkehrsinfrastruktur selbst aufzumalen“

Aus Sicht von Mario Schmidt ist der Straßen- und Tiefbauamtschef Robert Franke „möglicherweise mit der doppelten Amtsleitung einfach überfordert.“ Robert Franke leitet die Wirtschaftsförderung und hatte vor etwas mehr als einem Jahr die Führung des Straßen- und Tiefbauamtes nach dem Abgang des langjährigen Chefs Reinhard Koettnitz kommissarisch übernommen. Inzwischen war der Chefposten des Straßen- und Tiefbauamtes neu ausgeschrieben, derzeit läuft das Auswahlverfahren. „Ich hoffe, dass es nach der Neubesetzung der Amtsleitung besser wird“, erklärt Mario Schmidt.

Seine Stadtbezirksbeiratskollegin Julia Günther fordert davon unabhängig, dass Mitarbeiter des Straßen- und Tiefbauamtes noch vor der Sommerpause in das Gremium nach Prohlis kommen, um Rede und Antwort zu stehen. „In Altstrehlen ist die Bevölkerung mittlerweile soweit, sich die Verkehrsinfrastruktur selbst aufzumalen“, sagt die Vertreterin der Grünen und meint damit den Guerilla-Zebrastreifen, der dort erst kürzlich illegal aufgetragen worden war. Eine Aktion, die einerseits einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr darstelle, aber zugleich auch zeige, wie groß der Diskussionsbedarf ist.

