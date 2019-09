Dresden

Um das Radfahren in Dresden sicherer zu machen, lässt die Stadtverwaltung derzeit an mehreren Stellen im Stadtgebiet Einfahrten an Vorfahrtsstraßen rot markieren. Vor allem beim klassischen Rechtsabbiegen helfe eine deutliche Farbmarkierung. Bei den Schutzstreifen erhöhe es für Fahrradfahrer die Sicherheit, wenn Autofahrer im grauen Nieselregen beim Rechtsabbiegen nicht nur schwache weiße bzw. graue Strichel-Linien sehen, findet Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

An der Winterbergstraße, zwischen Oskar-Röder-Straße und Rennplatzstraße, sind die Markierungen bereits fertig. An Abschnitten der Fetscherstraße sowie der Kesselsdorfer Straße, der Julius-Vahlteich-Straße und der Braunsdorfer Straße seien die Arbeiten im Gange.

Dann folgen Schweriner Straße zwischen Könneritzstraße und Weißeritzstraße, die Kreuzung Löbtauer Straße/Fröbelstraße sowie die Kreuzung Schandauer Straße/ Bergmannstraße. Die Arbeiten sollen in den nächsten vier Wochen abgeschlossen sein, die Kosten von rund 76.000 Euro übernimmt die Stadt.

Von Laura Catoni