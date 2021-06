Mehr Platz für Radfahrer: Dresden bekommt Vorrangroute ab 2022

Dresden

Mehr Sicherheit für Radfahrer: Das ist das Ziel der neuen Vorrangroute, die vom Zentrum nach Tolkewitz führen und ab Sommer 2022 in großen Teilen befahrbar sein soll. Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) sind die Strecke am Donnerstag abgefahren und haben die geplanten Neuerungen vorgestellt.

Route vom Straßburger Platz bis zum Schulcampus Tolkewitz

Die so genannte Radvorrangroute wird auf fünf Kilometern Länge vom Straßburger Platz über die Co­menius­straße, den Stresemannplatz, Laubestraße, Bergmannstraße, Glashütter Straße und Kipsdorfer Straße zum Schulcampus Tolkewitz führen. Sie verläuft überwiegend auf Nebenstraßen und soll Radfahrer künftig sicherer und bequemer vom Zentrum in den Dresdner Osten bringen. Auf die Ostroute sollen in den kommenden Jahren drei weitere in den Westen, Süden und Norden folgen.

Für die Strecke nach Tolkewitz hat die Stadt mehrere Maßnahmen geplant. Zum einen will sie die Radwege zwischen Comeniusstraße und Straßburger Platz ausbauen und die Radverkehrsführung auf der Bergmannstraße sicherer machen. Daneben stehen Arbeiten an den Querungen Fetscherstraße/Comeniusstraße und Altenberger Straße/Kipsdorfer Straße sowie am Stresemannplatz an.

Fahrradstraßen und Tempolimit

Ziel des Projekts ist eine dichte Folge von Fahrradstraßen, auf denen Radfahrer bevorteilt sind. So können sie nebeneinander fahren und genießen in der Regel die Vorfahrt vor den Verkehrsteilnehmern auf den Nebenstraßen. Ein Tempolimit von 30 Stundenkilometern und ein markierter Trennstreifen zu parkenden Autos von mindestens 75 Zentimetern erhöhen zusätzlich die Sicherheit. Daneben plant die Stadt, an rund 100 Stellen den Gehweg nach vorne zu ziehen, damit sich die Verkehrsteilnehmer besser sehen können.

Während die neue Route den Radfahrern das Leben erleichtern soll, haben Autofahrer das Nachsehen. Denn grundsätzlich sind auf Fahrradstraßen keine Autos erlaubt. Die Stadt macht jedoch klar, dass die „Freigabe für Kraftfahrzeuge durch Zusatzzeichen möglich“ ist. Doch der „Radverkehr darf weder gefährdet noch behindert werden.“

Parkplätze in Gefahr

Dort, wo Autos noch fahren dürfen, haben sie künftig weniger Platz, etwa weil Radwege breiter oder Sicherheitstrennstreifen gezogen werden. Zudem müssen sich Anwohner darauf einstellen, dass sie künftig an anderer Stelle parken müssen. Denn für die Radvorrangroute ist an vielen Stellen die Neuorganisation der Parkplätze nötig, erklärt die Stadt. Betroffen seien die westliche Comeniusstraße, die Laubestraße zwischen Stresemannplatz und Müller-Berset-Straße, die Prossener Straße und die östliche Kipsdorfer Straße.

Der Ausbau der neuen Radlerroute teilt sich in drei Abschnitte, beginnend mit dem Mittelteil zwischen Fetscherstraße und Kipsdorfer Straße. Im kommenden Frühjahr sollen die Arbeiten dazu beginnen, ab Sommer 2022 sollen Radfahrer die Route auf mehr als drei Kilometern nutzen können. Der Abschnitt West (zwischen Straßburger Platz und Comeniusstraße) soll 2023 folgen. Zum Abschnitt Ost (Altenberger Straße bis Schulcampus Tolewitz) gibt es noch kein Datum.

ADFC Dresden kritisiert schleppende Umsetzung

Dem Allgemeinen Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) in Dresden dauert das zu lange. Geschäftsführer Edwin Seifert begrüßt zwar die neue Route, kritisiert aber das seiner Ansicht nach schleppende Tempo. Das liege vor allem daran, dass die Stadt sich nicht an die Parkplätze der Anwohner rantraue. „Da wird wieder zu viel Rücksicht genommen auf den ruhenden Verkehr“, findet Seifert. Um zu zeigen, dass es auch schneller geht, hat der ADFC am Donnerstagnachmittag an mehreren Stellen im Stadtgebiet mittels Baken Pop-Up-Radwege eingerichtet, die die Dresdner für drei Stunden lang nutzen konnten.

Für Oberbürgermeister Dirk Hilbert ist das keine Lösung. Er strebe eine „nachhaltige Verbesserung“ der Radverkehrsführung anstatt der Pop-Up-Radwege an.

Maßnahme aus dem Radverkehrskonzept

Laut Stadtverwaltung wird der Bau der Vorrangroute rund drei Millionen Euro kosten. Das Landesamt für Straßenbau und Verkehr stellt für das Projekt einen Zuschuss von rund 2,7 Millionen Euro in Aussicht. Basis für die Route ist das 2017 vom Stadtrat beschlossene Radverkehrskonzept. Es sieht rund 450 Maßnahmen im Dresdner Hauptroutennetz vor, von denen laut Stadtverwaltung bislang 78 umgesetzt sind.

Von Laura Catoni