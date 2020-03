Im Kfz-Handwerk werde es ab sofort in der Zeit der Corona-Pandemie eine bessere tarifliche Bezahlung bei Kurzarbeit geben als im Gesetz derzeit vorgesehen, informiert die IG Metall. In Sachsen würde eine Aufstockung auf 90 Prozent des üblichen Nettoentgelts vorgenommen. Doch in Dresden trifft das nur auf wenige Betriebe zu.