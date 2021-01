Mehr Kfz-Zulassungen 2020 in Dresden

Dresden

Wer eine Sprache lernt, dem gaukeln manche fremde Wörter etwas vor, was ihr Inhalt gar nicht hält. „Falsche Freunde“ werden diese Fälle genannt. Isolation ist im Englischen nur die Absonderung, nicht die Wärmedämmung. In Coronazeiten ist da besondere Vorsicht geboten, auch wenn man das gar nicht isoliert betrachten sollte. Wie ein paar kleine Zahlenspiele aus der Welt der Autozulassung in Dresden zeigen können.

Hat Deutschland das Klimaziel trotz oder wegen der Dieselfahrzeuge erreicht?

Exakt 293.394 Fahrzeuge waren am 4. Januar in Dresden zugelassen, teilt die Stadt auf Anfrage mit. Vor einem reichlichen Jahr waren es lediglich 288.351 (10. Dezember 2019). Das lässt sich mit steigenden Einwohnerzahlen erklärten, spricht aber nicht für eine Mobilitätswende in Dresden. Aber vielleicht ist es auch ganz anders in Zeiten, in denen der Staat wegen der Infektionsgefahr dazu aufruft, den Nahverkehr zu meiden.

Es gibt auch ein paar Dieselautos mehr, 63.923 Selbstzünder-Pkw sind reichlich 400 mehr als vor einem Jahr. Ist das gut oder schlecht, hat Deutschland das Klimaziel trotz oder wegen der Dieselfahrzeuge erreicht? Oder sowieso nur wegen der Coronakrise, die viel zur Ruhe gebracht hat? Mögen das die Experten noch eingehend untersuchen, bevor wir vorschnell urteilen.

Volkswagen führt die Zulassungsliste weiter an, dahinter rückt Skoda auf Platz zwei, Opel fällt auf vier und dazwischen hält sich Ford. Da kann jetzt jeder für sich entscheiden, ob es vorschnell ist, hier auf Qualität zu schließen.

Weniger Trabant, mehr Ferrari

30 Jahre nach der Wende sinkt nun auch die Zahl der Trabant- und Wartburg-Fahrzeuge auf Dresdner Straßen leicht. Vielleicht trägt auch das zu sauberer Luft bei, kann sich jeder denken, der mal den Zweitakter mit Abgasfahne die Fischhausstraße hat hochziehen sehen. Aber welche Laufleistungen haben die Oldtimer heute noch? Ob das noch irgendwie relevant ist, darüber lässt sich aus den Zulassungszahlen nichts schließen. Nicht mal voreilig.

Während Trabant (jetzt 550, minus 28 gegenüber 2019) und Wartburg (185, minus 5) den Rückzug antreten, tummeln sich mehr Ferrari (44, plus 5) und Lamborghini 12, plus 2) auf Dresdens Straßen. Daraus wird jetzt niemand auf die Gehaltsentwicklung in Dresden schließen wollen, zumal die roten Flitzer privat mehr Interesse fanden und die Boliden aus dem Hause VW eher gewerblich. Hier soll jetzt auch nicht spekuliert werden, wer sich dahinter verbirgt.

Damit kann man nämlich ganz schnell daneben liegen. Besondere Vorsicht ist da mit Beschimpfungen gegen den Vordermann geboten. Nicht, weil der wie immer bei Grün zu langsam losfährt, sondern wegen des Kennzeichens. Wer da bei einem OSL oder STD ganz übel auf den Fahrstil schließt, könnte schon falsch liegen. Wer dazu aber noch einen groben Verstoß gegen die Coronaregeln vermutet und spätestens bei HS ( Heinsberg) schon zum Telefon greift, sollte auch vorsichtig sein. Denn in Dresden fahren mittlerweile 12.051 Autos mit fremden Kennzeichen herum, die aber auf Einwohner der Stadt zugelassen sind. Im Vorjahr waren das noch 10.411 Fahrzeuge. Angeführt wird diese Liste übrigens wie im Vorjahr von Pirna (1389), Meißen (1265) und Bautzen (751) – na da ist doch alles klar...

Von Ingolf Pleil