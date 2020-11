Dresden

Gute Nachrichten aus Berlin für die Forschung in Dresden: Nach dem Willen des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages soll das Deutsche Zentrum für Schienenverkehrsforschung (DZSF) in der Elbestadt deutlich gestärkt werden, erklärte der sächsische Bundestagsabgeordnete Thomas Jurk ( SPD).

Im kommenden Jahr werden daher zusätzlich sieben Millionen Euro aus dem Bundeshaushalt bereitgestellt. Durch eine spürbare Erhöhung der sogenannten Verpflichtungsermächtigungen werden die Forschungsprojekte auch in den Folgejahren 2022 bis 2025 nachhaltig gesichert.

Die Entscheidung wurde in der sogenannten Bereinigungssitzung des Ausschuss zum Etat des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) getroffen. Diese Sitzung der Finanzpolitiker, die gern auch als „Nacht der langen Messer“ etikettiert wird, dient als letzte Beratung des Haushaltsentwurfs vor der Entscheidung des Bundestags.

Insgesamt 25 Millionen Euro für 2021

Insgesamt stehen damit laut Jurk 2021 für die Intensivierung der Forschung am neugegründeten Dresdner Institut 25 Millionen Euro zur Verfügung, erläuterte. Mit den zusätzlich eingestellten Mitteln soll auch ein offenes digitales Testfeld in der Lausitz ( Leipzig-Cottbus-Horka auf einer Streckenlänge von ca. 350 km) realisiert werden. Damit wird gleichzeitig das in der Regierungskoalition von CDU und SPD in Berlin vereinbarte Lärmforschungsprojekt „LärmLab 21“ umgesetzt.

„Als zuständiger Berichterstatter habe ich mich bei den Haushaltsberatungen in den vergangenen Jahren dafür eingesetzt, dass das Schienenverkehrsforschungs-Zentrum nach Dresden kam“, erklärte Jurk. Seither verzeichne es eine „dynamische Entwicklung“.

Das eigenständige Bundesinstitut beim Eisenbahn-Bundesamt erforscht und entwickelt unter anderem neue Antriebstechniken für Eisenbahnen und generell neue Technologien für den Bahnverkehr. Bei der Eröffnung im Mai 2019 in Dresden hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ( CSU) erklärt, man wolle das „ungeheuere Zukunftspotenzial“ bei Innovationen im Schienenverkehr in der neuen Dresdner „Denkfabrik“ heben und nutzen. Er nannte als Beispiele Hochgeschwindigkeitszüge, die Elektrifizierung von Bahnstrecken und automatisiertes Fahren.

