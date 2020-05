Durch die Lockerungen der Coronaregeln erwartet der Verkehrsverbund Oberelbe eine Zunahme des Freizeitverkehrs am Wochenende. Deshalb starten am Sonnabend Sonderzüge für Wanderer in die Saison. Sie bringen Ausflügler von Dresden in die Sächsische Schweiz und ins Osterzgebirge.