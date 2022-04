Dresden

In der Weißen Gasse reihen sich bekanntermaßen diverse Restaurants unterschiedlicher Ausrichtung aneinander – von asiatisch über Tapas bis hin zum Steakhaus wird hier für jeden Gusto etwas geboten. Für unseren Test haben wir uns diesmal das „Meet the Greek“ ausgesucht. Die Begleitung des Tages und ich waren seit der Eröffnung vor einigen Jahren hier schon mehrfach gemeinsam essen – zu Beginn hätten wir uns durchaus noch als Fans des Restaurants bezeichnet, zuletzt waren wir vor Beginn der Corona-Pandemie eher verhalten im Urteil und uns einig: Das hat ganz schön nachgelassen. Umso gespannter sind wir nun, was uns an diesem sonnigen Freitagmittag erwartet.

Aufgrund des fast schon sommerlichen Wetters entscheiden wir uns für einen Platz auf der Außenterrasse – von hier aus kann man super Sonne tanken und natürlich Leute gucken. Von der freundlichen Servicekraft erhalten wir sogleich die Karte und das aktuelle Mittagsangebot. Wir haben Appetit mitgebracht und machen uns daran, aus der Vielzahl von Gerichten das für uns passende auszuwählen.

Umfangreiche Standards und viele, viele Vorspeisen

Die recht umfangreiche Standardkarte bietet, was man von einem griechischen Restaurant erwartet. Es gibt Gyros (ab 14,90 Euro), auf dem Lavastein gegrilltes Souvlaki vom Huhn oder Schwein (14,90 Euro bzw. 15,90 Euro), aber auch geschmortes Rinderragout in Tomatensoße (15,90 Euro). Auch diverse Fischgerichte sind im Angebot. Inklusive ist jeweils ein kleiner Salat sowie eine Beilage, gewählt werden kann aus Oregano-Pommes, griechischen Kartoffeln mit Kräutern und Knoblauch, Gemüsereis, Kritharaki und geröstetem Knoblauchbrot. Zudem gibt es eine große Auswahl an kalten und warmen Meze (ab 3,90 Euro), also Vorspeisen, die sich aber ähnlich wie spanische Tapas nach Lust und Laune kombinieren und teilen lassen und damit selbst zur Hauptmahlzeit werden.

Wir finden, das ist ein guter Anfang und beginnen mit „Miktos Zestos Mezes“, der warmen Mezevariation für 16,50 Euro. Für einen Euro weniger gibt es die gemischte Platte auch als rein vegetarische Version. Dazu bestellen wir einen halben Liter Hauswein Rosé (12,20 Euro). Nach wenigen Minuten nähert sich eine weitere Service-Fee mit einer Karaffe, wir bekommen Wein und Wasser eingeschenkt. Die lockere Plauderei dabei stiftet jedoch offenbar nachhaltig Verwirrung, denn als sie wieder entschwindet, nimmt sie die noch halbvolle Karaffe wieder mit. Amüsiert versuchen wir sie aufzuhalten, was auch gelingt – wir bekommen den restlichen Wein wieder ausgehändigt. Kurz darauf finden auch die Vorspeisen den Weg an unseren Platz.

Auf dem kleinen Tisch wird’s nun mächtig voll, den Korb mit geröstetem Knoblauchbrot (als einzelne Portion 3,90 Euro) parken wir auf dem Besteckkasten. Insgesamt fünf verschiedene Schälchen stehen vor uns, dazu gibt’s je eine kleine Portion Tzaziki und Paprikadip. In den Schalen finden sich frittierte Zucchiniküchlein (einzeln 5,90 Euro), Spinat-Feta-Creme in Blätterteig gebacken (einzeln 6,30 Euro), mit Tomate, Paprika, Zwiebeln und Oregano überbackener Feta (einzeln 8,50 Euro), mit Fetacreme überbackene grüne Peperoni (einzeln 7,20 Euro) sowie Hackbällchen mit Oliven und getrockneten Tomaten in einer würzigen Tomatensoße, mit Käse überbacken (einzeln 6,50 Euro). Alle Meze überzeugen geschmacklich und lassen sich problem- und futterneidlos auf zwei Personen aufteilen. Zum Mittag finden wir die Variation angesichts des hohen Anteils von Frittiertem und Überbackenem zwar ein bisschen sehr fettig und üppig, am Abend jedoch bildet die gemischte Platte eine solide Grundlage.

Mohammad Almitwaly und Entela Demiraj sind die Geschäftsführer im Meet the Greek in der Weißen Gasse Quelle: Anja Schneider

Natürlich geben wir uns dennoch noch nicht geschlagen und knöpfen uns in der zweiten Instanz die Mittagskarte vor. Diese bietet sechs verschiedene Gerichte, die jedoch nicht gänzlich griechisch anmuten. So ist etwa eine vegetarische Gemüselasagne (8,20 Euro) im Angebot, außerdem gibt es gebratenes Zanderfilet auf einer Creme aus Roter Bete mit geschwenktem Blattspinat und Kräuterreis (8,90 Euro). Ich liebäugele kurz mit der geschmorten Lammhaxe mit Ofenkartoffel und Salat (8,70 Euro), schwenke dann aber um auf den Klassiker und bestelle Gyros mit Salat, Krautsalat, Pommes und Tzatziki (7,90 Euro). Die Begleitung schwankt zwischen Fisch und Fleisch, wählt dann jedoch den Fischteller (Zander, Lachs und Calamari vom Grill mit Taramas, Salat und Reisnudeln für 9,90 Euro) ab zugunsten des Fleischtellers (9,50 Euro). Nach kurzer Wartezeit steht auch das Mittagsmenü vor uns, neues Besteck bekommen wir auf Nachfrage nachgereicht.

So sieht ein Fischteller bei „Meet the Greek“ aus: Hier Dorade vom Grill. Quelle: Anja Schneider

Der Fleischteller ist mit Schweinefilet, Bifteki und Hähnchenbrustfilet recht üppig belegt, dazu gibt es einen gemischten Salat, Krautsalat, Pommes und Tzatziki. Die Garpunkte sind gut getroffen, das Fleisch ist saftig und nicht überwürzt. Gut finden wir beide Tzatziki und die Oregano-Pommes, die schön knusprig und nicht übersalzen sind.

Weniger begeistert uns der Krautsalat, er ist etwas sehr suppig geraten und für unseren Geschmack eher lasch. Auch den gemischten Salat haben wir hier schon besser bekommen, relativ große Blätter verschiedener Pflücksalate und je eine einzige Kirschtomate haben es auf den Teller geschafft. Mein Salat hat zudem nahezu gar kein Dressing abbekommen, möglicherweise hatte hier schon die um sich greifende Ölknappheit ihre Finger im Spiel. Begeistert bin ich hingegen vom Gyros: Außen knusprig und innen saftig ist es genau so, wie es sein soll – leider aber oft nicht ist. Allein die Garnitur aus roter und weißer Zwiebel ist etwas sehr rustikal geraten, die sehr groben Scheiben machen wenig Spaß im Mund.

Steckbrief Restaurant Meet the Greek Adresse Weiße Gasse 1, 01067 Dresden, Tel. 0351 497 62 80 Konzept Typisch griechische Küche nach überlieferten Originalrezepten Extras Sonnige Außenterrasse; wöchentlich wechselnder Mittagstisch von Mo. bis Fr. von 11 bis 14 Uhr Geöffnet Mo. bis So. von 11 bis 23 Uhr Preise Hauptgerichte ab 14,90 Euro Gesamtnote (von max. 10) 7 Essen: 7 (Anteil an der Gesamtnote: 60 Prozent) Service: 8 ( 20 Prozent) Ambiente: 6 (20 Prozent) Fazit Gutes Preis-Leistungsverhältnis, vor allem zur Mittagszeit

Positiv ist auch mit Blick auf die benachbarten Tische zu bemerken, dass die Portionen zwar dem Preis angemessen sind, die Teller jedoch nicht wie oft „beim Griechen“ so mit Fleisch und Sättigungsbeilagen überladen sind, dass man sich im Anschluss selbst verspricht, nie wieder Nahrung zu sich nehmen zu wollen. Auch wir sind angenehm satt und können gegenüber unseren letzten Besuchen wieder eine Tendenz nach oben feststellen. Für einen schnellen Mittagssnack schauen wir bestimmt mal wieder vorbei. Mit der Rechnung gibt es dann auch noch den obligatorischen Ouzo aufs Haus. Na dann: Jámas!

Von Kaddi Cutz