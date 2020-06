Mathe-Abi in Sachsen: Noten werden nach Kritik angehoben

Dresden

Bei den diesjährigen Abiturprüfungen im Fach Mathematik werden die Noten um einen Punkt angehoben. Das hat Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) nach Auswertung einer repräsentativen Erhebung unter den Gymnasien entschieden, teilte das Ministerium am Mittwoch mit.

Klagen über ein zu schweres Abitur gibt es in jedem Jahr. Meist fokussiert sich der Protest auf die Prüfungen im Mathe-Abitur, weniger auf andere Fächer. Doch in diesem Jahr hätten die Hinweise eine andere Qualität gehabt. In den vergangenen Wochen habe das Kultusministerium vermehrt Kritiken an den schriftlichen Abituraufgaben im Unterrichtsfach Mathematik erhalten – nicht nur von Schülern sowie Eltern, sondern erstmals auch von Lehrkräften.

Notendurchschnitt schlechter als im Vorjahr

Daraufhin habe das Kultusministerium eine repräsentative Stichprobe unter den Gymnasien erhoben. Danach sei der erreichte Notendurchschnitt im Mathe-Abi tatsächlich schlechter ausgefallen als im Vorjahr. So lag der Notendurchschnitt im Leistungskurs mit 3,1 deutlich schlechter als im Vorjahr (2,5). Es ist zudem das schlechteste Ergebnis seit 2013. Im Grundkurs war es mit 3,3 das zweitschlechteste Ergebnis. Neben einer Reihe von Schülern, die auch in dieser Prüfung gute und sehr gute Ergebnisse erzielten, habe es auch solche gegeben, die erheblich unter ihren Vorleistungen geblieben seien.

Die Überprüfung der gestellten Aufgaben hat ergeben, dass sie zwar grundsätzlich dem sächsischen Lehrplan und den Bildungsstandards der Kultusministerkonferenz entsprochen hätten. Allerdings enthielten die Aufgaben einen hohen Anteil kompetenzorientierter Elemente im Sinne der Bildungsstandards. Hier ging es insbesondere darum, das erworbene Wissen auf neue und unbekannte Sachverhalte anzuwenden. Dies stellte insofern eine Neuerung dar, weil Sachsen in diesem Jahr mehr Aufgaben unverändert aus dem gemeinsamen Aufgabenpool der Länder entnommen hat und hier einige Aufgabenstellungen in ungewohnten Kontexten formuliert wurden.

Aufgaben bei Vorbereitung nicht im Fokus

Offenbar sei es dem Ministerium noch nicht ausreichend gelungen, solche Aufgabenstellungen in den Fokus der Prüfungsvorbereitung zu stellen. Eine Rolle habe dabei auch gespielt, dass in der Vorbereitungszeit in der häuslichen Lernzeit aufgrund der Corona-Pandemie der Einfluss der Lehrkräfte geringer gewesen sei als üblich. „Ich hatte bei der Begründung meiner Entscheidung im April, dass die Prüfungen in Sachsen wie geplant stattfinden werden, betont, dass unseren Schülerinnen und Schülern kein Nachteil erwachsen soll. Zu diesem Wort stehe ich“, erklärte Piwarz.

„In Abwägung aller Vor- und Nachteile und insbesondere angesichts der nicht von den Schülerinnen und Schülern zu verantwortenden Problemlage in einigen Aufgabenstellungen, werden die Noten etwas angehoben“, so Kultusminister Christian Piwarz.

So wird im Grund- und Leistungskursfach Mathematik einschließlich eventueller zusätzlicher mündlicher Prüfungen die erteilte Punktzahl in einfacher Wertung um einen Notenpunkt erhöht. Diese neue Punktzahl der Prüfung fließt dann entsprechend den Regelungen der Schulordnung für Gymnasien in vierfacher Wertung in die Gesamtqualifikation ein.

Der Minister kündigte zudem an, während der Sommermonate Maßnahmen zu diskutieren, um künftig besser an allen Gymnasien die neue Aufgabenkultur und das damit verbundene Niveau der Bildungsstandards umzusetzen, hieß es aus dem Ministerium.

